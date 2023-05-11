两大将拼命到底 尼克斯苦战胜热浪

（纽约综合电）之前在美国职业篮球联赛（NBA）季后赛中1比3落后的两支球队，在星期四（5月11日）都取得了胜利。尼克斯（Knicks）上下一心，112比103战胜热浪（Heat）。勇士（Warriors）也121比106战胜湖人（Lakers）。

在七场四胜制的NBA季后赛对决中，再输一场意味着遭淘汰，赛季提前结束。本场在主场出战的尼克斯倾尽全力，两名后卫布伦森（Brunson）和格兰姆斯（Grimes）都出战48分钟，没有休息一秒。

结果布伦森得到全场最高的38分，在最后一节的关键时刻仍频频得分。格兰姆斯虽然得分不多，但成功限制了热浪头号球星巴特勒（Butler）。在还剩1分36秒时，巴特勒持球进攻，已经拼到抽筋的格兰姆斯神奇地断球成功，断球后，格兰姆斯表情痛苦，甚至已经迈不开脚步，直接将球传给队友。尼克斯众将拼尽最后一丝力气，在主场获胜。

赛后谈到这次神奇的抢断时，格兰姆斯说：“这是季后赛，我必须要去做那些可以帮助球队赢球的事情。这就是我打球的目标，是我从小所接受的篮球教育。”

勇士主场战胜湖人

另一场比赛中，勇士由柯里（Curry）得到27分，维金斯（Wiggins）得到25分，121比106在主场战胜湖人。湖人大将安东尼·戴维斯（Anthony Davis）在比赛最后一节面部受伤下场，坐轮椅离场回到更衣室接受治疗。赛后湖人传出消息称，戴维斯没有遭遇脑震荡，伤势并不严重。