【东运会】我国电竞首次夺金 争议中与印尼共享金牌

由苏振恒、吴政唯、杨俊霆、陈颖元、陈凯文，以及叶耀荣组成的新加坡团队在东运会电竞项目《无畏契约》（Valorant）夺冠，赢得我国在历届东运会中的首枚电竞金牌。

不过这面金牌伴随着争议，对手印度尼西亚队以新加坡队利用游戏机制作弊为由，宣布退出比赛。官方仲裁后宣布，两队共享金牌。

这场决赛原本在星期三（5月10日）举行。我国取得领先，但印尼在技术暂停时提出异议。

暂停长达九个小时仍没能解决分歧，选手在此期间甚至没有饮食供应，也不能离开座位。

赛会先是宣布比赛会在星期四（11日）重启。到了重启比赛的时间，印尼宣布退赛，赛会宣布我国团队夺冠。不过印尼之后再次提出申诉，最终经赛会组织方和双方团队同意，两队共享金牌。

游戏摄像头技能成为赛事争议

争议的焦点在于，印尼方面认为我国队员在游戏中使用摄像头技能时违规，利用游戏本身的程序缺陷，将摄像头安置在可以看到印尼队重生点的位置，从而获得了不正当的优势。

印尼电竞总会在宣布退赛的文告中认为，我国团队的做法是作弊，文告中甚至写道：“我们印尼电竞总会认为，这样的作弊行为等同于服用禁药。”

我国队员吴政唯通过社交网站Twitter说明了事件缘由。新加坡队当时以10比4领先，但印尼提出新加坡队在这一局中违规使用摄像头，裁判也判定上一局无效，比分回归为9比4。新加坡队也尊重了裁判的决定。

但在此之后，印尼队以他们赛前与裁判的私人信息交流为依据，认为新加坡队之前一次使用摄像头也有违规，因此进一步要求将比数回归至5比3。

吴政唯写道：“并没有人向我们通知这样的规则。我们只获得了公开的信息，那就是规则和禁用技能清单。我们再三检查，在5比3和9比4的两局里都没有违规。”

马来西亚队教练法伊德也认为，新加坡队使用摄像头技能的方式是规则允许的。

在赛会宣布印尼也获得金牌后，吴政唯还是通过推特祝贺印尼队。不过他也写道：“我们阅读了规则，我们尊重裁判判罚，回归比数并继续比赛。我们一直等待，然后却还是被打上了作弊者的标签。奖牌的一切荣耀都被剥夺了。”