【东运会】参加九届丰收60奖牌 柯婷文哽咽道不舍

新加坡游泳队在游泳最后比赛日以22枚金牌超越上届21金成绩，柯婷文透露这可能是她最后一届东运，王竣毅四战东运终于夺得个人首冠，尘封14年的全国纪录被马哈比尔打破。

我国游泳名将柯婷文在柬埔寨东南亚运动会庆祝她获得第60枚东运奖牌的同时，也透露这有可能是她参与的最后一届东运会。

星期四（5月11日）是本届东运会游泳项目的收官日，我国在当天的六个决赛项目中获得三枚金牌，加上前五日一共获得的19金，以22枚金15银10铜继续当东南亚游泳霸主，并超越上届21金的成绩。

今年将满31岁的柯婷文出战两个项目，她在女子50米蝶泳以26秒66排名第二，妹妹柯敬文以27秒18排在第五名。随后，这两姐妹携手出战女子4X100米混合泳接力，以4分06秒97赢得冠军并缔造新大会纪录和全国纪录。亚军和季军分别属于菲律宾和泰国。

柯婷文赛后在采访区数次哽咽，并称这可能是她的最后一届东运会。

她说：“我想要赢得50米蝶泳，不只是因为这是金牌，这可能是我最后一次代表新加坡参加东运会。赛前我坐在等候区，我就像在13岁初次征战时那样紧张。

“我见证这支泳队的成长……这是一段很长的路，东运会对我而言是个很特别的存在。”

对于柬埔寨有可能是柯婷文的东运会绝唱，我国泳队总教练陈利裕说：“我前几天说过，我们泳队能拥有像她一样的泳手真的非常感恩。她树立了勤奋的榜样，如果这是她的东运会绝唱，对我们来说是可惜的，我们都会想念她。”

陈利裕也为柯婷文感到高兴，认为她在31岁能有这样的成就并不简单。柯婷文今年会继续参加亚运会和世锦赛，并争取巴黎奥运会参赛资格。

柯婷文首次亮相东运会是在2005年菲律宾东运会，她间中缺席了2011年的雅加达东运会，至今已参加了九届，从队内最年幼的到队内最年长的，目前的东运会战绩是34金21银5铜。

王竣毅马哈比尔表现精彩

当天的另外两枚金牌来自女子800米自由泳和男子200米蝶泳。颜欣慧在女子800米自由泳成功卫冕，她以8分41秒05夺冠，队友林乙暄以8分46秒88位居第二。

我国泳将柯正文报名了男子200米蝶泳但没有参加上午的预赛，队友王竣毅在决赛发威，以1分59秒44率先触壁，在个人第四次征战该项目首次如愿以偿。

王竣毅四战东运会终于如愿以偿。（李冠卫摄）

王竣毅首次参加东运会是2017年，当时他以第四名错失领奖台，随后在2019年和2022年都只能收下铜牌，如今他终于体会到站上最高领奖台的滋味。

他说：“我真的很高兴，我终于赢得这个项目了，我一直在为这个冠军而努力。这是第四次尝试了，从第四到两次第三到第一，我真的很开心，这是很特别的一刻。”

当天的另一个惊喜来自男子50米蛙泳，尽管马哈比尔以27秒91错失金牌，但他已打破尘封14年的全国纪录，上次为我国缔造纪录的是林伟雄（2009年，28秒03），他已在2012年退役。

我国泳将马哈比尔再次错过东运会个人金牌，不过他缔造了全国纪录。（路透社）

马哈比尔并没有为这枚银牌感到很失望，因为这已是他的最佳成绩，也是全国纪录。而保持十多年全国纪录的林伟雄已移居美国，他告诉《联合早报》：“恭喜他！纪录就是用来被打破的。能维持14年的纪录已经算很久了，我为此感到自豪。”

男子400米自由泳方面，林峻纬以3分53秒78收下铜牌，队友阿尔迪则以3分57秒69排名第六。