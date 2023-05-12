【东运会】新加坡乒乓队时隔八年重夺男团金牌

我国上次夺得东运会男团冠军是在八年前，而全由本土队员夺冠，更要追溯到1973年。

我国乒乓男队星期四（5月11日）下午在柬埔寨东南亚运动会乒乓男团决赛中，继小组赛后再以3比0战胜马来西亚，这是自2015年后再次夺冠。同时是我国自1973年东运会以来，首次由土生土长的队员获得这个项目的冠军。

当年的东运会在本地举行，由谢崇文、陈开国和陈群锋组队夺冠。50年后，本土球员周哲宇、冯耀恩、郭勇、马昆廷，以及傅绍峰也获得了这个成绩。我国在1999年到2015年，赢得了七次东运会男队冠军，夺冠的队员当中并非都是本地出生的选手。

我国男女队在上届东运会都无缘晋级决赛，男队夺铜，女队摘银。而本届男队的决赛对手马来西亚也来势汹汹，在男女团比赛中都闯入决赛，男队也是上届银牌得主。新马两国星期二（9日）曾在B组小组赛较量，我国三战全胜。

两队对阵与上次相同 郭勇再演翻盘好戏

两队时隔两天再次派上相同的对阵阵容。打头阵的周哲宇在第一局落败的情况下连扳三局，以3比1（8比11、11比4、11比9、11比6）拿下马来西亚的梁志锋。冯耀恩随后同样以3比1（11比4、9比11、11比5、11比8）战胜锺子毅，让我国率先听牌。

不过在小组赛和左手将黄祺燊上演激战的我国16岁小将郭勇，再度和对手大战五局。郭勇同样在1比2落后的情况下成功翻盘，最后以11比9、12比14、11比13、11比9和11比7为我国锁定胜局。

郭勇（中）取胜后，高举双手和队友庆祝胜利。（李冠卫摄）

值得一提的是，首次参加东运会的郭勇在第四局比赛中一度1比6落后，但他在5比8时连得四分，最后成功将比赛拖入决胜局，并逆转成功。

他在赛后受访时说：“我告诉自己，虽然落后这么多，但我没什么可输的，即使我输了，我还有值得信任的队友们可以赢得比赛。”

冯耀恩：希望郭勇快点赢

不过冯耀恩笑说：“我就是希望郭勇快点赢，因为我下一场对上梁志锋，也不是这么好打。”

对于自己的比赛，21岁的冯耀恩说他打得不错，但不是最好，不过还是很开心能拿到胜利。“我不觉得紧张，因为周哲宇给了我们领先优势，我只是要延续这个势头。”

冯耀恩（前）庆祝得分，在场外的周哲宇也一起握拳呐喊。（李冠卫摄）

而对周哲宇来说，这场胜利意义重大。距离我国上次夺冠有八年的时间，我国乒乓队换了不少新血，当时夺冠阵容中年纪最轻的周哲宇已经成了大哥，主力队员高宁更成为了男队主教练。

27岁的周哲宇说：“当时高宁教练带着我打，从这么多次东运会中也学到了很多。这次带着我们年轻的队员，我觉得他们的表现都很好，让我们感到骄傲。”

周哲宇打头阵在首局落败的情况下逆转胜，为我国夺下第一分。（李冠卫摄）

“这次团体能获胜，让我们信心提升不少。我觉得我们的状态都相当不错，希望能保持住。不过其他（单项）项目一切是从零开始，会很艰难，我们要做好面对困难的准备。”

和上次身为球员时夺冠相比，高宁受访时说：“当球员是蛮紧张的，但是当教练坐在下面，有时候也有如坐针毡的感觉。我们也会想得比较多一些，像是排阵、球员状态方面，综合的原因都要考虑进去。球员只要顾好自己，只要打好自己的比赛就好了。”

我国女队和越南共享铜牌

而在同日早上进行的女团决赛，马来西亚以0比3不敌泰国，同样屈居银牌，泰国则卫冕成功。在半决赛败给泰国的我国女队，和越南共享铜牌。

舒麟茜（左起）、曾尖、周靖祎、魏睿萱、王歆茹，在女团比赛为我国赢得铜牌。（李冠卫摄）

在团体赛结束后，乒乓项目将在星期六（13日）展开单项赛事，率先进行男双、女双和混双比赛；男单和女单比赛则在星期天（14日）展开。