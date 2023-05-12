金块击落太阳 闯入西岸决赛

（洛杉矶综合电）丹佛金块（Denver Nuggets）在本地时间星期五（5月12日）早上的美国职业篮球赛（NBA）西岸季后赛第六场半场决赛，以125比100击败菲尼克斯太阳（Phoenix Suns），以4比2的总成绩取得西岸决赛资格。

在同一天的比赛，波士顿凯尔特人（Boston Celtics）在东岸第六场半决赛，以95比86力挫费城76人（Philadelphia 76ers），把总比分追成3比3，将比赛带入抢七大战。

在金块与太阳的比赛上，约基奇（Jokic）拿出32分、12助攻与10篮板的三双表现，后卫默里（Murray）拿下26分，以及德威尔—波普（Caldwell-Pope）21分，助球队晋级西岸决赛。

这是金块过去四个赛季第二次打入西岸决赛，也是球队历史上的第五次。他们将在西岸决赛对垒金州勇士（Golden State Warriors）或是洛杉矶湖人（Los Angeles Lakers）。

太阳球员佩恩（Payne）在比赛中拿下个人在季后赛的最高得分31分，投入七个三分球。主力球星杜兰特（ Durant ）为球队贡献23分。

塔图姆16分助凯尔特人取得关键胜利

在凯尔特人与76人的比赛方面，塔图姆（Tatum）在关键的最后一节比赛发威，拿下16分，助球队取得这场关键性的胜利。

在首三节比赛，塔图姆的表现非常不理想，13次出手投篮只有一次命中，不过来到第四节比赛，塔图姆的手感突然火热，投入了四个三分球。在塔图姆全场比赛贡献的19分中，有16分来自最后一节比赛。

即使前面三节表现不理想，塔图姆赛后受访时透露，他一直没有失去自信心。塔图姆在常规赛季的场均得分为30.1分。

他说：“这是一场漫长的比赛，我很感谢有一批优秀的队友，顶住了艰难的一刻。”