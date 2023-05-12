【东运会】林思韦和郑宇轩为武术队再添两银

我国武术队星期五（5月12日）在柬埔寨东南亚运动会武术最后一天的比赛中，凭林思韦和郑宇轩摘下两面银牌，以两金三银一铜的成绩结束本届征途，追平了去年在河内东运会创下的历来客场最佳战绩。

武术队领队兼我国武术龙狮总会秘书长刘汉隆坦言，为了维持上届的成绩，他在抵达柬埔寨前压力很大，特别是我国首日只拿下了一面铜牌（女子对练）后，不过队员们最后还是拿出了令他满意的表现。

由于这届赛事的男女太极拳和太极剑比赛合并，让我国少了一些参赛项目，武术队总教练张峰指出，能取得和上届一样的成绩，实属难能可贵。

“今年的比赛特别难，因为是两个项目加在一起取成绩，难度可以说是双倍，但他们都做得很好。”

林思韦贡献一金一银

我国八位选手在最后一天的比赛出战其中四项决赛。星期四（5月11日）拿下男子刀棍术金牌的林思韦，在男子长拳决赛拿到9.67分，于14位选手中居次，为我国再添一银。这是他连续两届赛事在这个项目摘银。印度尼西亚的世界锦标赛冠军马维罗以9.713分的好成绩夺金。

林思韦受访时说，由于长拳不是他的主要项目，他其实没有太多的期待。他说，他在比赛中完成了整套动作，没有扣分点，对表现感到满意，身体上的不适也没有影响到他的表现。

马来西亚的黄永升以9.666分摘铜。首次参赛的我国选手王子铭得到9.56分，排名第六。

郑宇轩东运首秀夺牌感谢父母

本届东运会太极拳和太极剑项目合并，但首次参赛的郑宇轩仍有亮眼表现，夺得银牌。（李冠卫摄）

武术队另一位新秀郑宇轩则在男子太极拳太极剑全能赛中勇夺银牌。他在太极剑项目取得全场第一的9.563分，加上星期四进行的太极拳项目拿下的9.556分，共得到19.119分。冠军是文莱的黄正宇，得分为19.189。

郑宇轩说：“我其实真的没想到能拿到这枚奖牌，因为我很专注在我的套路动作，虽然被扣了分，但我对表现很满意。

“其实如果没有我的父母，我也无法赢得这枚奖牌。他们每天载我去训练，特别是妈妈，到凌晨三点都还在为我缝表演服……（得奖后）很想给他们一个拥抱。”

我国上届太极剑金牌和太极拳铜牌得主曾俊恺也参加了这个项目，他以18.542分排名第五。

女子长拳方面，之前在女子刀棍术夺得银牌和金牌的陈子怡和王瓅苓分别排名第四和第八。在女子太极拳太极剑全能赛中，陈彦凝和罗芝宁在完成太极剑项目后，与前日的太极拳合计，也取得第四和第八，无缘奖牌。

我国选手陈子怡在女子长拳取得第四名，和奖牌擦肩而过。（李冠卫摄）

团队接下来将备战今年9月的亚洲运动会和11月的世界武术锦标赛。