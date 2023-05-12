【东运会】第六次参赛首夺百米金牌 珊蒂成50年来第一人

我国不曾有女选手包揽东运会100米和200米短跑冠军，珊蒂在夺得这两枚金牌后，创造了历史。

“我想拥抱我的教练，我们今天创造了历史，这是一个美妙的时刻。”

我国女飞人珊蒂星期五（5月12日）在柬埔寨东南亚运动会女子100米短跑以11秒41率先冲线，成为新加坡史上首位在单届东运会中包办100米和200米金牌的女选手后，受访时有些哽咽地说出了这番话。

在葡萄牙籍教练库尼亚的指导下，珊蒂今年的成绩突飞猛进，算上她星期一（8日）打破的女子200米短跑全国纪录，她今年已经六次打破了100米和200米全国纪录。

而在星期五的百米决赛中，珊蒂虽然没有再次打破纪录，但在父母的见证下，她成为了我国50年来首位东运会百米冠军，也弥足珍贵。这是她第六次参加东运会，之前五次参加百米短跑，取得了一银三铜的成绩。

珊蒂（左）率先冲线后，高举双手庆祝。（李冠卫摄）

珊蒂起跑不理想 中后段发力

珊蒂在早上的预赛跑出11秒49的成绩，名列全场第一。来到决赛，排在第五跑道的珊蒂虽然起跑不佳，落在几位选手的后头，但她在中后段发力，甩开其他选手率先冲线，成功创造历史。我国另一位短跑好手陈绪洳则跑出11秒96，排名第六。

珊蒂赛后说：“能赢得金牌真的很开心。我的起跑并不如想象中理想，但在我和其他选手前半段并驾齐驱时，我没有慌张。”

在历史上，我国只曾在1969年由古纳兰包办东运会男子100米和200米冠军，未曾有女选手达到过这个创举。珊蒂能否做到这一点，在赛前乃至东运会开始前就是一个焦点，珊蒂自己也很清楚。“我不想撒谎，看到我东运会前的成绩和往届的夺冠成绩，我的确想过要包揽冠军。”

而这个想法，在10年前珊蒂首次代表我国参加东运会的时候，是她绝对未曾想过的。“10年前的那个时候，我能参赛就很开心了。当时我在所有项目（100米和200米）都取得第四，我也超级开心了。回首那个时候到现在，真的觉得‘哇’！”

珊蒂的下一个大赛是7月份的亚洲田径锦标赛，目标是争取明年巴黎奥运资格。（李冠卫摄）

“我经历了很多，我的父母、教练、男友及所有的朋友都是这段过程中的一部分，没有他们就不会有我。”

在完成了东运会任务后，珊蒂的下一个大赛将是7月份的亚洲田径锦标赛，这项比赛也是同个月开启的巴黎奥运资格赛的其中一场赛事。

马克·路易斯夺男子百米银牌

除了珊蒂，20岁的马克·路易斯也差点在男子100米短跑夺冠，但在半程领先的情况下后劲不足，最后被泰国选手索拉奥特超越，冲线时间是10秒39，以0.02秒之差落败。索拉奥特也和珊蒂一样，包揽男子100米和200米冠军。我国另一位选手蔡瀚伟，以10秒78排名第六。

赛后马克·路易斯显得有些失落，坦言原本以为自己能夺金，但银牌的成绩也比他去年东运会赢得的铜牌有所提升，还是令他感到满意，期待下次能进一步“升级”成金牌。

马克·路易斯去年夺得男子100米铜牌，这次以微差摘银。（李冠卫摄）

“我的起跑很好，一切战术都实施得很正确，只是最后冲线时我的动作可能稍微迟缓了点。我今年并不顺利，之前受伤，也曾确诊（感染冠病），拿到这个成绩我也很开心。”

另外，由伍展辉、祖宾、郭俊杰和蒂鲁本组成的我国男子4X400米接力队，在决赛中跑出3分10秒11，虽然在五队里垫底，但仍打破了全国纪录。

星期五也是田径赛事的最后一天，我国最后获得三金两银五铜的成绩，金牌数量是自2015年（三金三银三铜）以来最多的。