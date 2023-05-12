【东运会】收获对手退赛礼 黄颉歆三战决赛终夺冠

决赛对手因伤退赛，黄颉歆在女子花剑个人赛为我国击剑队夺下本次比赛的第三枚金牌。我国剑手将在星期六的男子花剑和女子重剑个人赛，力争再添奖牌。

连续三届闯进东南亚运动会女子花剑个人决赛，我国女将黄颉歆终于尝到冠军滋味，她星期五（5月12日）在决赛收下菲律宾对手卡坦坦的退赛礼，夺得冠军。

现年22岁的黄颉歆在2019年菲律宾东运会和2022年越南河内东运会，分别不敌队友阿米塔和菲律宾的卡坦坦屈居银牌。今年再度与卡坦坦在决赛相遇，两人在决赛出场时，卡坦坦只向对手鞠躬，比赛便结束了。卡坦坦因伤退赛，黄颉歆加冕女子花剑个人金牌。

卡坦坦在半决赛迎战黄颉歆的队友章可美时左膝受伤，当时比赛一度被暂停，她接受了大约五分钟的医疗。虽然最终她以15比6打败章可美，但她再次倒下，被担架抬离场。

后来，左腿打了绷带的卡坦坦一瘸一拐地回到颁奖台上，与黄颉歆、章可美，以及苏莱雅一起登上了领奖台。章可美和马来西亚选手苏莱雅并列铜牌，后者在当天较早时被黄颉歆以15比7击败。

菲律宾选手卡坦坦左腿受伤，不得不退出决赛争夺。（海峡时报）

黄颉歆说，这枚金牌是她两次决赛失利后的救赎。“两枚银牌也不错，但我这次真的想要那枚金牌。当然，我也想在决赛中击败卡坦坦。我们都想赢。我对自己充满信心，我今天打得很好。我的精神保持着高度的专注和集中。”

黄颉歆：我们永远都不会想看到另一个运动员受伤

即使是在等待了解卡坦坦的伤情状况，黄颉歆不去想对手弃赛的可能，全心备战决赛。

她说：“我们永远都不会想看到另一个运动员受伤，尤其是像这样看起来很严重的伤病。但我不想让它分散我的注意力，我仍要让自己做好准备，保持正确的精神状态。”

结束个人赛后，黄颉歆将与队友章可美、戴妤玲、薛贺匀角逐下周一（15日）开打的女子花剑团体赛。

星期五共进行两场击剑决赛，我国派出两名选手陈韦佐和卢韦豪角逐男子佩剑个人赛，卢韦豪在16强战10比15不敌文莱的阿萨赫林，而陈韦佐则在半决赛5比15不敌泰国的沃拉坤止步四强，获得铜牌。男子佩剑团体同样在下周一开打。

如此一来，在柬埔寨东运会的击剑项目中，我国目前获得三金一银三铜，司徒健同和王洁敏在比赛首日个别进账男子重剑和女子佩剑金牌。

星期六（13日）将进行男子花剑个人赛和女子重剑个人赛，我国是这两个项目的卫冕冠军，不过上届男子花剑冠军欧阳田玮没有前来柬埔寨，且看晨阳和梁炜杰能否助新加坡守住这枚金牌；而女子重剑个人赛方面，则看许渼荟和可丽雅是不是能再为我国包揽金银牌。