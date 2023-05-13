【东运会】连续两届奖牌达双位数 我国田径队亮点不只是珊蒂　

柬埔寨东南亚运动会“金库”田径星期五（5月12日）结束了所有比赛，我国选手带回三金两银五铜的不俗成绩，连续两届总奖牌数达到双位数。除了珊蒂包揽女子100米和200米金牌成为焦点外，我国其他选手的优异表现也值得称赞，老将还在不断前进，年轻选手也越来越成熟。

我国田径队这次派出31位运动员出征东运会，结合了老中青三代的阵容。去年他们在河内东运会上拿下一金三银七铜，共11枚奖牌，而今年的总奖牌数虽然少了一枚，但“含金量”更足，可说是超越了上届的表现。

珊蒂第六次参加东运会，首夺女子100米金牌。（李冠卫摄）

我国26岁女飞人珊蒂成为我国历史上首位拿下100米和200米短跑冠军的女选手；29岁的洪晨翔再战110米跨栏，成绩从去年的银牌变金牌；20岁的马克·路易斯以0.02秒之差错过男子100米金牌，但奖牌和去年相比也升级了颜色（铜变银）；27岁的郭俊杰打破400米跨栏全国纪录摘铜等，都是我国选手在过去一年内表现进步的证明。

苏睿勇回归写佳话 年过30选手依旧坚挺

除此之外，有些选手虽然已年过30，却依旧展现实力为我国夺牌，像是跳高的孙雪莉（35岁）、吴秋玲（30岁）等。31岁的两届东运会马拉松冠军苏睿勇的回归也是另一个焦点。虽然在事前访问中他曾表示由于没有足够的备战时间，他对本届比赛没有抱有太大期望，但在男子1万米决赛中，他成为40年来我国首位在这个项目得牌的选手，拿下银牌还打破了全国纪录。

加上在比赛过程中还出现了他和最终夺冠的选手里奇分享一杯水的佳话，经历风波时隔两届重返东运会的苏睿勇，基本上只差金牌就能写下完美的故事。

苏睿勇在男子1万米比赛后，问候躺在地上的印度尼西亚冠军选手里奇。（路透社）

苏睿勇在访问中，感谢田径总会为了让他重新代表新加坡参赛所付出的巨大努力。的确，在连仲伦2020年当选会长后，他很快就平息了田总和苏睿勇之前的纠纷。我国也在去年宣布申办2025年世界田径锦标赛，尽管最终比赛主办权落户东京，但足以看到现任田径总会管理层的愿景。加上在连续两年东运会取得佳绩，我国田径在复苏的道路上又前进了一步。

过去田总管理层内斗，与苏睿勇对簿公堂，前副会长罗长彪涉嫌非礼（上个月底最终被裁定无罪释放）的案件，可谓让田总伤了不少元气，运动员的表现或多或少受到影响，在2019年东运会只取得三枚铜牌。

新加坡田径队连续两届东运会奖牌数达到双位数，还要追溯到1979年及之前。从1959年的首届东南亚半岛运动会（东运会前身）到1979年，我国的田径奖牌数都至少有10枚，而在1967年到1973年的四届赛会，我国更是得到超过20枚奖牌，历来最佳成绩是在1973年于新加坡主办的6金16银7铜。

这段期间的赛事尽管多数是半岛运动会，没有现在这么多国家参加，但也算是我国田径队的辉煌时期。虽然距离重现辉煌还很远，但至少田径队现在已经走在正确的轨道上。