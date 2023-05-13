意大利网球公开赛 乔科维奇晋级32强

（罗马综合电）“塞尔维亚天王”乔科维奇（Djokovic）本地时间星期六（5月13日）凌晨在意大利网球公开赛中击败阿根廷球员埃切韦里（Etcheverry），朝冠军迈进。世界第一女单伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）则晋级第三圈。

这是现世界排名第61位的埃切韦里与乔科维奇首次在巡回赛赛场上碰面。双方在首盘进行了激战，最终乔科维奇以7比6（7比5）、6比2跻身男单32强。

首盘比赛，双方进行到抢七局，结果乔科维奇凭借丰富的经验，在3比5落后的劣势下连拿四分，以7比5赢下抢七局。

第二盘，乔科维奇以连破带保的方式，迅速建立2比0的领先优势。此后的比赛，乔科维奇一直牢牢掌控着场上节奏，最终以6比2的比分赢下第二盘比赛。

乔科维奇赛后对自己本场比赛的表现感到满意，他说：“我本赛季至今还没打过太多红土比赛，而这场比赛可以说是我迄今为止打得最好的一场比赛。不过，我仍然没有达到理想水平，依旧要在场上寻找最佳的击球状态。”

乔科维奇接下来将面对保加利亚选手、赛会26号种子迪米特洛夫（Dimitrov）的挑战，后者两盘击退来自瑞士的三届大满贯赛事得主瓦林卡（Wawrinka），成功晋级。

与此同时，世界第一女单波兰的伊加以两个6比0轻取俄罗斯选手安娜斯塔西亚·帕芙柳琴科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）。她下一圈将面对乌克兰球员莉希亚·朱连科（Lesia Tsurenko）的挑战。