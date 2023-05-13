柯里独木难支 勇士不敌湖人卫冕失败

克莱·汤普森发挥不佳，维金斯带伤出战，柯里独木难支，背水一战的勇士无法将系列赛拖入抢七大战，宣告卫冕失败。

（洛杉矶综合电）洛杉矶湖人（LA Lakers）星期六（5月13日）主场以122比101战胜金州勇士（Golden State Warriors），成功拿下NBA季后赛西岸半决赛第六场比赛，并以4比2的大比分淘汰对手。接下来湖人将与丹佛金块（Denver Nuggets）会师西岸决赛。

勇士是上届总冠军，这次倒在西岸半决赛，要在近八个赛季第五次夺冠的美梦破灭。

主场作战的湖人此役气势如虹，开局便打出27比10的比分。第二节勇士一度将分差追到五分，但在节末湖人再度掌控主动权，里夫斯（Reaves）压哨命中超远三分后，湖人领先10分结束上半场。

湖人主将詹姆斯（6号）背身单打克莱·汤普森，柯里欲上前协防。（法新社）

易边再战，湖人多点开花，将分差扩大至19分，勇士的柯里（Curry）虽连续得分试图缩小分差，但詹姆斯（James）携手沃克（Walker）在进攻端给予回应，湖人以14分领先优势进入第四节。末节，比赛节奏已完全掌握在湖人手中，分差被拉大到20分以上，双方也在最后阶段换下主力，提前宣告比赛的结束。

数据方面，湖人球星詹姆斯得到30分、九个篮板和九次助攻；戴维斯（Davis）进账17分、20个篮板和三次助攻；里夫斯则贡献23分、五个篮板和六次助攻。

勇士这边，柯里空砍32分，卢尼（Looney）送出九分和18个篮板，而克莱·汤普森（Klay Thompson）此役表现不佳，出战38分钟仅得到八分、三个篮板和五次助攻。

维金斯左肋软骨骨折 仍带伤出战

值得一提的是，肋骨受伤的维金斯（Wiggins）此役坚持带伤出战，得到六分、两个篮板和两次助攻。此前，维金斯在季后赛阶段场均拿到17.6分、5.9个篮板和1.9次助攻，是勇士不可或缺的得分点。

维金斯（右）上篮，湖人中锋戴维斯试图封盖。（法新社）

据美国媒体报道，维金斯的左肋软骨骨折，勇士主帅克尔（Kerr）确认了这一消息，并表示维金斯是在上一场比赛最后五分钟和詹姆斯争篮板时受伤的。

克尔赛后说：“我为我们的球员感到骄傲。从很多方面来说，这是一个漫长而艰难的赛季，但我们的球员都坚持了下来。本赛季的大部分时间，我们的表现都有点漂浮不定。在这样的情况下，我们能有机会闯入西岸半决赛，这彰显了我们这个团队有着坚不可摧的团结力量。”

热浪掀翻尼克斯 闯进东岸决赛

星期六进行的另一场比赛，迈阿密热浪（Miami Heat）96比92压倒纽约尼克斯（New York Knicks），以大比分4比2淘汰对手晋级东岸决赛。

尼克斯控卫布伦森此役空砍41分。（路透社）

此役尼克斯控卫布伦森（Brunson）砍下全场最高的41分，依旧难救主。热浪方面则多点开花，巴特勒（Butler）拿下24分，阿德巴约（Adebayo）拿下23分，斯特鲁斯（Strus）送出14分，洛瑞（Lowry）也有11分进账。

热浪在东岸决赛的对手，将是费城76人（Philadelphia 76ers）与波士顿凯尔特人（Boston Celtics）之间的胜者。