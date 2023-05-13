我国水球大胜马国 新马羽球双打八强交锋

新加坡男子水球队在第二轮比赛获得酣畅淋漓的大胜，他们星期六（5月13日）在柬埔寨东南亚运动会以14比1完胜马来西亚，星期天（14日）将与2019年赛会冠军印度尼西亚展开对决。

在这场比赛中，我国早早就建立领先优势，在第一节结束后便以4比1领先。第二节他们持续猛烈攻势，将比分扩大至7比1。马国球员无力回天，在后两节只能眼睁睁看着新加坡球员不断进球，最终新加坡取得大胜。

第四次参加东运会的新加坡球员洪安濬指出，他们的获胜关键是全队经验较丰富，而马国球员则偏年轻。我国水球队至今已在两场比赛胜出，接下来会对垒2019年东运会金牌得主印尼，誓要打出战术和水平，取得好成绩。

新加坡对垒印尼的这场比赛是关键战役，若获胜将有极大机会重夺金牌。在印尼之后，他们的下两轮比赛对手是菲律宾和柬埔寨。

羽队男双女单和女双力争进入四强

羽毛球方面，我国男单和混双全军覆没，男双、女单和女双星期天（14日）将与强敌展开四强争夺战。

男单许家维21比23、14比21不敌马国的梁峻豪，刘俊辉则9比21、12比21败给泰国球员帕尼查蓬。上届在河内为新加坡进账银牌的骆建佑已抵达苏州，备战苏迪曼杯赛。

男双倪祖杰／吴忠汉和女双王晓恩／黎沂婷都将与马国组合展开对决。倪祖杰／吴忠汉在16强以21比10、21比11打败柬埔寨组合后，复赛将对垒谢炜杰／刘珣。

王晓恩／黎沂婷则以17比21、21比19、21比8逆转击退柬埔寨组合，接下来将对战钟舒卉／钟舒韵。

至于女单，世界排名第75的努尔因斯利亚和李欣怡将与强敌展开对决。努尔因斯利亚挑战赛会次号种子、世界第24的素尼达，两人在数日前的团体赛刚交手过，当时努尔因斯利亚以直落两局落败。

世界排名第360的李欣怡则会与来自印尼的四号种子、世界排名第52的阿尤交手。