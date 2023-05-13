【东运会】我国象棋队进账金银铜 吴兰香首夺冠

吴兰香和队友陈茗芳在最后一轮正面交锋，吴兰香取胜夺金，陈茗芳摘铜。去年为我国赢得男子个人赛冠军的吴宗翰，这次以微差摘银。

我国象棋队星期六（5月13日）在柬埔寨东南亚运动会捎来喜讯，摘下一金一银一铜。吴兰香在女子个人赛关键末轮比赛打败队友陈茗芳夺冠摘金，陈茗芳夺铜。而去年在男子个人赛夺冠的吴宗翰，这次以微小差距遗憾摘银。

象棋继去年首次亮相河内东运会后，再次在柬埔寨成为正式赛项，比赛星期五（12日）开打。在为期两天的个人赛中，每位选手进行五轮比赛，每胜一场夺两分，打和得一分，积分最高者夺冠。

根据比赛规则，如果出现两位选手同分的情况，将比较他们的对手分，即之前交锋对手所获得的分数加总，来区分排名。

在女子个人赛前四轮中，我国两位选手陈茗芳和吴兰香，与马来西亚的余欣如和越南的黎氏金鸾同积六分。我国两位选手在末轮正面交锋，由于两人的对手分都比较高，因此在这场“内战”中，陈茗芳和吴兰香之间的胜者肯定夺冠。但如果双方打平，余欣如和黎氏金鸾之间的胜者将夺冠。

结果吴兰香拿下胜利，以三胜两平得八分的成绩夺金。由于另一场比赛出现平局，另两位选手都得七分，陈茗芳以六分排名第四。但因为赛会颁发两枚铜牌，因此陈茗芳和第三的余欣如并列获得铜牌。

吴兰香：都为新加坡而战 谁夺冠都行

吴兰香曾是越南棋后，从14岁起就代表越南参赛20年。她过后嫁给了我国前棋手康德荣，并在2015年移居新加坡。来到本地后她停止下棋一段时间，直到在2021年成为我国公民后，在去年首次代表新加坡参加东运会，拿下了女子个人赛铜牌。

谈到最后一场关键战，吴兰香说：“其实我们两个谁拿冠军都可以，因为都是为了新加坡而战。我也担心如果是和局怎么办，但也要看情况。”

我国两位棋手吴兰香（右）和陈茗芳（左）上演决战。（李冠卫摄）

陈茗芳则说：“我们有说尽量下吧，就看谁可以赢得胜利，因为不想把金牌让给其他国家，也不想和局出现，我可能太急攻了，所以走的棋比较大胆。”

不过对去年排名第六的陈茗芳来说，她已达到了登上领奖台的目标。她说：“去年东运会后我就一直练习，有进步挺开心的，证明我的努力有了回报。”

吴兰香说，自己去年因为久疏赛场，感觉有些生疏，但经过一年的练习和比赛，她的棋感已经变好了不少。她下来也希望能在9月的广州亚洲运动会取得好成绩。

吴宗翰对手分比越南选手少“银”恨

亚运会也是我国棋王吴宗翰将放眼的目标，不过在去年东运会夺金前，他和其他队友参加亚运会的申请却未获批准，上诉至今也还没有定案。目前只有吴兰香确定将参加亚运会的女子个人赛。

吴宗翰（右）在最后一轮比赛战平越南选手阮成保。（李冠卫摄）

来到本届赛事，吴宗翰在前四轮取得三胜一平，还差一场胜利就确定夺冠。不过他在最后一场比赛和越南选手阮成保战平，且在另一位越南选手赖理兄赢得末轮后，与后者同样取得三胜两平的战绩。吴宗翰的对手分是27分，而赖理兄是31分，因此吴宗翰最后只能遗憾摘银。

他说：“我的心态是‘坐二望一’。最后一轮我是想拼，但顾虑到亚运会的参赛没有批准，所以就下得比较保守。我也不敢太冒险，因为万一输了，会拿铜牌，而银牌可能比较有说服力。”

对于银牌的成绩，他表示自己并不失望，因为今年的对手比去年强，而且他今年的状态没有去年好，因此每一盘棋即使获胜都有不满意的地方。

我国另一位选手黄俊阳在男子个人赛拿下第五名。个人赛结束后，我国象棋队将在星期天（14日）和下星期一（15日）转战男子团体快棋和超快棋赛。由于是两人一组搭档，参赛的队伍将比个人赛来得少，我国将有望继续夺牌。