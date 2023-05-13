【东运会】我国五乒乓双打组合闯半决赛 混双卫冕失败

柬埔寨东南亚运动会乒乓球单项赛开打，我国两对男双、两对女双和一对混双闯入半决赛，至少为我国确保铜牌。不过上届混双冠军冯耀恩／王歆茹在八强赛不敌泰国组合出局，无缘卫冕。

冯耀恩／王歆茹星期六（5月13日）早上以1比3不敌泰国的萨拉育／万薇莎后，两人虽然失望，但下来立刻重振旗鼓，在各自的男双和女双赛事都获胜，晋级星期天（14日）的半决赛。

冯耀恩和搭档郭勇在下午和晚上连过两关，在16强和八强赛分别以3比0和3比1淘汰越南和泰国组合。他们打败的泰国组合的其中一员正是上午在混双战胜冯耀恩／王歆茹的萨拉育，另一人则是西提萨。

冯耀恩在赛后说：“早上的那一场球比较可惜，还是有点难受，但还是专心准备这场比赛。这场打得很好，很开心。”

王歆茹也没有受败仗影响，和新搭档周靖祎在晚上的女双八强赛以3比0淘汰泰国的金妮帕／塔默万。王歆茹说：“打完混双后，我的心情蛮低落的，没有想到打得不是很理想，所以我把今天晚上这一场当成是自己东运会的最后一场去打，不要带任何包袱，放开去打。”

我国选手王歆茹（左）和周靖祎兴奋握拳，庆祝得分。（李冠卫摄）

我国另一支女双组合魏睿萱／舒麟茜同样以3比0横扫马来西亚的可人／郑爱欣，进入半决赛，期待和队友会师决赛。

此外，傅绍峰／马昆廷也在男双赛连过两关，以两个3比2险胜柬埔寨和泰国对手晋级。两人在男团比赛没有太多的上场机会，马昆廷赛后说：“今天稍微证明了一下自己，能打进半决赛感觉很开心。有预计到我们会闯入半决赛，但也料想到这个过程会很艰难。”

而在冯耀恩／王歆茹出局后，我国混双将希望寄托于周哲宇／曾尖。两人在八强赛以3比2险胜菲律宾的爱德华德和安洁罗，期待继去年后再闯决赛。