拜仁多特相继取胜 德甲争冠进入白热化

（多特蒙德综合电）本赛季的德甲冠军争夺依旧胶着，拜仁慕尼黑（Bayern Munich）与多特蒙德（Dortmund）在本轮比赛都取得大胜，前者6比0狂胜沙尔克（Schalke），后者5比2轻取门希格拉德巴赫（Moenchengladbach）。双方目前仅以一分的差距占据积分榜前二位置。

在星期天（5月14日）凌晨的比赛中，多特蒙德在上半场32分钟内打进四球，以5比2轻松击败门希格拉德巴赫，在德甲赛季还剩两轮比赛的情况下，继续保持在争冠队伍中。球队目前在积分榜上以67分排名第二，仅落后拜仁一分。

拜仁在稍早前以6比0大胜沙尔克，穆勒（Muller）在上半场第21分钟打破僵局，基米希（Kimmich）罚球建功。下半场，格纳布里（Gnabry）梅开二度，随后18岁小将特尔（Tel）扩大比分，马兹拉维（Mazraoui）在伤停补时阶段锦上添花。最终，拜仁6比0横扫沙尔克，喜迎三连胜。

拜仁老将穆勒打破僵局，为球队先拔得头筹。（路透社）

拜仁主帅图赫尔（Tuchel）赛后指出，这场胜利为球队接下来的两场比赛营造了良好的氛围。“我们从一开始就创造了机会，但没有必要高兴太早。这是一场很精彩的比赛，是我们朝着正确方向迈出的一步。现在我们需要把这种能量带到下周。”

沙尔克作为昔日和拜仁争冠的对手，如今排在积分榜倒数第三位，深陷降级区。