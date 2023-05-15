绿衫军晋级东岸决赛 塔图姆缔造新纪录

（波士顿路透电）波士顿凯尔特人（Boston Celtics）星期一（5月15日）凌晨在东岸半决赛抢七大战中，主场以112比88轻取费城76人（Philadelphia 76ers）。球队接下来将在东岸决赛与迈阿密热浪（Miami Heat）争夺NBA总决赛资格。

凯尔特人球星塔图姆（Tatum）此役贡献51分，创下抢七大战的历来最高得分纪录。旧纪录是金州勇士（Golden State Warriors）控卫柯里（Curry）所保持的50分。本场比赛，塔图姆出战41分钟，28投17中，其中三分球10投六中，狂揽51分、13个篮板和五次助攻，外加两次抢断。除了成为NBA史上抢七大战得分最高的球员，他还是首位得分超过50分且零失误的球员。

76人主力哈登（左）和恩比德此役状态低迷，未能在进攻端给予球队更多帮助。（法新社）

76人这边，哈登（Harden）和恩比德（Embiid）双核此役表现低迷，无法在进攻端给予球队更多的帮助。恩比德得到15分和八个篮板，哈登贡献九分、六个篮板和七次助攻。

76人主帅里弗斯（Rivers）说：“我以为我们找到了一支能够争冠的团队。过去一年我们都打得很好，本场比赛的失利，在某种程度上削弱了我们今年的整体表现。但我认为，我们的前进方向是正确的。我以为我们在这个赛季向前迈进了一步，可是今晚我又觉得我们倒退了一步。”

76人主帅里弗斯（左）赛后轻拍凯尔特人获胜功臣塔图姆，以示祝贺。（法新社）

塔图姆：与热浪的竞争将非常有趣

一年前，凯尔特人在晋级NBA总决赛的途中击败了热浪，但在总决赛中输给了勇士。塔图姆表示，接下来与热浪的竞争将会非常有趣。

他说：“他们发挥出色，能够找到赢球的方法。接下来的比赛将会很有趣，竞争也会非常激烈。作为（热浪的）竞争对手，你会因为有这样一个机会而感到高兴。”

双方的第一场对决将在本地时间星期四（18日）上午进行。