巴塞提前四轮西甲夺冠

（巴塞罗那综合电）巴塞罗那（Barcelona）在新加坡时间星期一（5月15日）凌晨的西甲联赛中4比2客场战胜同城对手西班牙人（Espanyol）。在西甲还剩四轮比赛的情况下，巴塞领先第二名皇家马德里（Real Madrid）14分，提前夺冠。这对于处在财政危机中的巴塞而言，是一支强心剂。

巴塞本场获胜就能提前夺冠。莱万多夫斯基（Lewandowski）梅开二度，巴尔德（Balde）和孔德（Kounde）也各攻入一球，巴塞在第53分钟就4比0领先，奠定胜局。

作为同城死敌的西班牙人自然不愿看到巴塞在自家主场庆祝夺冠。在0比4落后的局面下，西班牙人仍旧继续进攻，成功扳回两球。其中霍塞卢（Joselu）攻入的第二个进球，是在完场补足时间内取得的。

比赛结束后，成功夺冠的巴塞球员在场地中央庆祝。部分极端的西班牙人球迷甚至冲入场内，试图阻扰对方的庆祝。巴塞球员赶忙离场，防暴警察也进入场内控制情况，才避免事态进一步升级。

巴塞危机中夺下联赛冠军

巴塞罗那近年陷入低谷，因为财政危机，巴塞无法与梅西（Messi）续约，也不能再像从前那样引进转会市场上最热门的球星。不过在名宿哈维（Xavi）的带领下，巴塞仍力压皇马，夺得了自2019年以来的首个联赛冠军。

哈维说：“对于球迷、球会而言，能够赢得联赛冠军是至关重要的，这让我们继续坚信现在的计划。我们必须沿着这条路走下去。赢得联赛冠军意味着我们的工作做得非常好，这会给球队带来稳定，尽管我们在欧洲赛场上还没有取得成功。”