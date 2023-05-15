海鸥三球粉碎炮兵19年英超冠军梦

曼市在炮兵本轮又掉链子后，在少赛一轮的情况下领先对方四分，下仗只要击败切尔西就能实现英超三连冠的伟业，炮兵即使赢了诺丁汉森林也是徒劳。

（伦敦综合电）好不容易连克“蓝军”切尔西（Chelsea）和“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle），终止四场不胜的颓势，“炮兵”阿申纳（Arsenal）星期日（5月14日）却再次栽跟头，而这场败仗恐怕将让他们付出惨痛的代价。

炮兵在星期六晚上的本季英超联赛倒数第三轮主场迎战布赖顿（Brighton）。尽管“海鸥”本季状态奇佳，但考虑到炮兵本季初客场击败过他们，加上布赖顿上仗主场惨败给埃弗顿（Everton），因此炮兵本仗主场被海鸥啄得遍体鳞伤，以0比3惨败，可说是让人大跌眼镜。

炮兵主帅阿特塔（Arteta）赛后表示，球队的表现令人难以接受，并真诚地向球迷道歉。队长厄德高（Odegaard）则坦言，球队已争冠无望。

当被问及炮兵的争冠希望是否已彻底结束时，这名挪威国脚难掩沮丧地说：“感觉是这样。老实说，现在（争冠）已非常困难，这真的让人很难接受。”

“我不知道问题究竟出在哪里，但现在感觉上已没有希望了。”

然而，厄德高却不认为是球员的心理出了问题，他说：“我们带着愉快的心情上场比赛，但场上的情况却完全变成另一个故事。我们必须接受，并从中吸取教训。”

炮兵下半场崩盘 球迷纷离球场

埃斯图皮尼安本仗一传一射，成为布赖顿大胜炮兵的大功臣。（路透社）

本场比赛，炮兵与海鸥在上半场互交白卷，岂料客队竟在下半场大发神威，横扫三球入账，彻底粉碎炮兵欲重夺阔别19年的英超冠军的希望。

布赖顿中场恩西索（Enciso）在第51分钟以头球打破僵局。第86分钟，翁达夫（Undav）在接获队友格罗斯（Gross）的传球后，在炮兵门将拉姆斯代尔（Ramsdale）出击前挑射破门，将比分改写为2比0。

此时已有大批炮兵球迷选择离开球场，而这显然是个明智之举，因为在完场伤停补时第六分钟，炮兵再失一球。翁达夫当时的一记远射虽被拉姆斯代尔扑出，但因解围不远，让埃斯图皮尼安（Estupinan）得以补射入网，将比分定格在3比0。

曼市本周末或实现英超三连冠

京多安（左）的两球及哈兰德（右）的一球，助曼市3比0狂扫埃弗顿。（路透社）

正当炮兵惨遭羞辱时，曼市（Man City）则继续向冠军大步迈进。在客场以3比0大胜埃弗顿（Everton）后，曼市已在少赛一场的情况下领先炮兵四分，下轮联赛只要在主场打败切尔西，就能提前两轮实现英超三连冠的伟业，炮兵即使拿下诺丁汉森林（Nottingham Forest）也是徒劳。

由于将在本周中的欧洲冠军联赛半决赛与皇家马德里（Real Madrid）上演生死战，曼市毫无意外地对本场首发名单做了调整，但他们仍凭中场京多安（Gundogan）的两球和前锋哈兰德（Haaland）的一球轻取埃弗顿。

京多安在赛后受访时说：“曼市拥有一支经验丰富的团队，所以多线作战对我们来说并非新鲜事，但我们知道，犯错的余地很小，过去的经验对我们大有帮助。”

主帅瓜迪奥拉（Guardiola）则对曼市是欧洲目前唯一还在多线争冠的球队这一点感到骄傲。他说：“能来到这个阶段真的是美梦成真。（我们是）欧洲唯一还在所有比赛中竞争的球队。“

但他也强调，联赛还未结束，“英超从来不可能这么早结束，但我对球员们说，要尽量放松，做他们过去四五年在做的事情就好了。”