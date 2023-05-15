欧冠米兰同城大战周三上演 体米凶多吉少

（米兰综合电）意大利两大豪门国际米兰（Inter Milan）和体育米兰（AC Milan）将在星期三（5月17日）凌晨的欧冠半决赛次回合再次交锋，国米首回合已建立2比0的优势，体米主帅皮奥利（Pioli）和他的弟子们只能孤注一掷，背水一战。

上赛季夺得意甲联赛冠军的体米本赛季在欧冠赛场表现不俗，在不被看好的情况下，一路过关斩将闯入四强。但如今，他们却陷入困境当中。

球队在欧冠半决赛首回合以0比2不敌同城劲敌，开局仅11分钟便被国米攻入两球，晋级局势严峻。

在意甲联赛中，体米上星期天（14日）做客挑战弱旅斯佩齐亚（Spezia），结果皮奥利为备战欧冠保留多数主力，球队在最后时刻被对手连进两球，输掉这场战役。

目前体米在联赛仅剩三轮的情况下排名第五，落后暂居积分榜第四名的拉齐奥（Lazio）四分。球队想要通过联赛获得一个欧冠名额，可能性已经微乎其微。在这样的情况下，欧冠次回合翻盘国米就成了球队进军下赛季欧冠的唯一希望。

皮奥利在与斯佩齐亚的比赛结束后说：“我们将迎来一场足以被写进历史的比赛，大家必须有信心，如果我们可以在注意力、体能、比赛质量等方面发挥出自己的特点，就能战胜国米。球队在过去两场比赛中没能做到这些，但我们有能力表现得更好。”

国米近期状态势如破竹

反观国米，球队近期状态势如破竹，在各项赛事中已取得七连胜佳绩。主力卢卡库（Lukaku）近六场比赛取得五球三助攻的数据，表现亮眼。

不过，国米有可能在这场欧冠半决赛次回合让37岁老将哲科（Dzeko）与马丁内斯（Martinez）搭档前线，把卢卡库留在替补席上。对此，卢卡库说道：“当然每个球员都想首发，但主帅必须为球队做出选择。正如我一直说的，球队最重要，这就是为什么我为球队付出一切。”