【东运会】完胜菲律宾 我国水球男队锁定冠军

在体感温度41度的炎热天气中，新加坡男子水球队以10比4打败2019年赛会亚军菲律宾，距离重夺金牌还差一场胜利。

在这场比赛开始前，我国已连续战胜泰国、马来西亚和印度尼西亚，基本上已锁定了冠军。但水球赛是循环赛制，若想确保夺冠，就必须一场不输，本场获胜后，新加坡仍会全力迎战东道主柬埔寨。

备战时曾在正午训练 赛前赴柬实地训练

在这场比赛中，我国球队受到气温的影响不小，上半场与菲律宾比分接近，下半场才拉开差距。队员叶扬承认天气的确影响到了发挥，但他们已为炎热的天气做好万全准备，在新加坡时就曾在正午时间练球。

叶扬告诉《联合早报》：“这里的天气蛮炎热的，听说可以上到38至40摄氏度。对于这次的比赛我们做了十足的准备，包括在新加坡的中午时段，太阳最热的时候练习。”

“在出征柬埔寨前，我们还在某个周末特地前来训练。我们的皮肤看起来都很黑，都是为了这场比赛做准备。”

叶扬原本已在2017年东运会后退役，这次重出江湖的他表示，为了得冠军，全队认为这点牺牲不算什么。如今还差一场胜利就能夺得冠军，尽管最后一战的对手是目前排名垫底的柬埔寨，他们仍不会掉以轻心。

叶扬继续说：“虽然还差一场胜利就会夺得冠军，但我们还是不会掉以轻心，会对明天的比赛全力以赴。打赢2019年的银牌得主，其实对自己得到冠军蛮有自信的。”

阳光刺眼挡视线 泳池内像泡温泉呼吸困难

队长兼守门员李凯扬同意队友所说，星期五的炎热天气的确影响球队不少。“天气对我们两队来说都非常有挑战性。阳光是个关键问题，它阻挡了我们的视线，泳池很热，我们仿佛在泡温泉，非常难呼吸，但我们能做的都做了。”

在这场比赛中，菲律宾一开始紧咬着比分，追至2比3。但控球权基本都在我队手中，在第二节结束时以6比2领先，第三节更是将比分扩大至8比2。来到最后一节比赛，虽然知道胜券在握，我队依旧没有停止进球的步伐，以10比4胜出。

在四年前的菲律宾东运会上，我国水球队不敌印尼后，与菲律宾握手言和，最终获得第三名。这对连续54年（27届东运会）夺冠的水球队来说，无疑是个重大的打击。

主教练青柳劝：卧薪尝胆四年等着胜利

打赢菲律宾后，新加坡对垒排名垫底的柬埔寨料也会是场大胜，基本可说已经确定夺冠。主教练青柳劝受访时坦言自己对他们会获得冠军并不感到惊喜或意外，因为他们卧薪尝胆四年就等着这场胜利。

老将们的回归实现复仇，他说：“这显现队友之间的友谊。他们虽然不是职业运动员，但他们为了队友而战，上次输了的确很不甘心。他们过去两年跟我一起训练，我在他们的体能方面给了不少锻炼。”

“（我国水球队）实力很强，他们过去50年都是冠军，所以我知道他们的潜力。就因为上次输了一次而缺乏自信，我想帮他们找回信心，我相信他们能做到。”

在其他男子赛事方面，数日前被我国击败的印尼和泰国在星期一上午展开对决，印尼最终以12比9获胜。目前在排行榜暂时排名前三的是新加坡、印尼和泰国。若无意外，冠亚军将是新加坡和印尼，菲律宾得和泰国争夺季军。