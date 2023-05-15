苏迪曼杯小组赛第二轮 马来西亚5比0横扫印度

亚洲劲旅马来西亚星期一（5月15日）以大比分5比0击败印度，同组的台湾也以5比0战胜澳大利亚，都取得2023年苏迪曼杯世界羽毛球混合团体锦标赛小组赛两连胜。两队将在星期三（17日）的小组赛最后一轮相遇，争夺C组盟主位置。

提前小组出线，马来西亚头号男单李梓嘉赛后对《联合早报》说：“我们小组旗鼓相当，很开心我们能出线。接下来还有一场比赛，我们会做好充分的准备。”

击败印度头号女单辛杜，为马来西亚拿下关键第三分的吴堇㵟非常兴奋。她说：“对手很强，但我自己完全没有压力，因为我来到这里就是要拼的。”

台湾一哥周天成则说：“小组赛还没有打完，我们还要更专注。下一场马来西亚肯定会派最强阵容，我们要做好分析，调整好状态，希望能拿到小组第一。”

马来西亚四号种子、亚洲团体赛第三名印度以及台湾同在C组，加上大洋洲团体赛冠军澳大利亚，是四个小组中唯一的“死亡之组”。

三支亚洲强队争夺两个出线名额，球迷期待该组能出现互有胜负的连环套局面，但这种情景并没有出现。

印度遭遇小组赛二连败

印度的整体表现差强人意。先在上星期天（14日）的小组赛首战中未能把握住机会，大比分1比4输给了台湾，随后在星期一对阵小组第二个对手马来西亚时再次翻船。两场比赛，头号女单辛杜都未能取分。

四号种子马来西亚整体实力不俗，在上星期天小组首场比赛中，凭借五个单项全面开花，5比0横扫澳大利亚，以C组榜首身份迎战印度。

首场混双，马来西亚派出“夫妻档”吴埙阀／赖洁敏，以21比16、21比17战胜杜鲁夫／阿什维尼，吹响了进军号角。

随后上场的李梓嘉在头号男单较量中强势发挥，以21比16、21比11轻松击败斯里坎特，赢得了第二分。

大比分0比2落后，印度被逼到绝境。2019世锦赛女单冠军辛杜出场对阵吴堇㵟。前者曾在小组首战中与台湾一姐戴资颖苦战三局惜败。如今过招吴堇㵟，辛杜首局状态不错，以21比14先胜，但随后以10比21、20比22连丢两局。

马来西亚以大比分3比0锁定胜利后，继续乘胜追击，男双世界第三谢定峰／苏伟译以21比18、21比19战胜世界第五萨维克赛拉吉／奇拉格，女双陈康乐／蒂娜则21比15、21比13击败比特雷莎／普莱勒·葛雅特莉，最终以大比分5比0完胜印度。