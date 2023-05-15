【东运会】破釜沉舟胜关键战 我国象棋队摘第二金

吴宗翰和刘亿豪在考验反应力和抗压力的男子团体超快棋比赛中争分夺秒，在最后一仗如愿完胜对手，从逆境中摘金。

看到队友吴宗翰在欢呼，走出致胜棋的刘亿豪才如释重负，心情也感慨万分。两人在星期一（5月15日）的柬埔寨东南亚运动会的男子团体超快棋比赛经历了如过山车般的起伏心情，最后取得四胜一败的成绩，在比较各项数据后压倒取得同样成绩的越南和马来西亚，摘下象棋队在本届东运会的第二金。

39岁的吴宗翰上星期六（13日）在男子个人赛夺下银牌，而30岁的刘亿豪则在上星期天（14日）的男子团体快棋个人赛和队友黄俊阳摘铜。

只有五分钟下棋时间 每走一步加两秒

两人这回上场的超快棋赛考验选手的迅速反应及抗压能力，每位选手只有五分钟的时间思考和行棋，每走一步加两秒钟，必须在时间到前分出胜负，否则时间先到者落败。比赛将结合两位选手的成绩决出胜负。

超快棋的时间是本届东运会三个项目中最短的。快棋是每个人15分钟，走一步加10秒；个人赛（慢棋）的时间则是每人60分钟，走一步加30秒。

团体超快棋赛一共有五轮，我国在早上取得三连胜后，于第四轮输给强国越南，最后一轮必须要在两位棋手双双战胜马来西亚对手的情况下才能夺冠。

回忆起当时的比赛，刘亿豪说，输给越南一战对他们造成了一定的打击，因为他是在有优势的情况下落败。吴宗翰则是在只剩三秒的情况，对手走出了一步将断送比赛的棋，但吴宗翰无法及时反应，因为时间到而落败。

在关键的最后一轮比赛，新马越三国都有机会争金，马来西亚更是只要其中一位选手获胜就夺冠。虽然我国两位选手同时上场比赛，但两盘棋同时进行期间，双方无法交流，只能专注在自己的棋。吴宗翰花了不久就拿下比赛，而刘亿豪并不知情。直到刘亿豪也取胜后，转头望向吴宗翰，看到吴宗翰举起双手在庆祝，才知道他为我国锁定了金牌。

刘亿豪说：“我们输给越南后有些情绪波动，情绪上是（原本）有机会，然后没机会，最后一刻又有机会，而自己争取到机会，那个感动就来了。最后接近流眼泪，好像一颗大石放下来了。”

新加坡、越南和马来西亚最后都是四胜一负，但在比较总局分后，马来西亚率先掉队。我国和越南多项数据都相同，包括总局分、小分和胜场数，最后依靠选手胜利场次比越南多（八场对七场），我国险胜越南夺冠。马来西亚和第四的柬埔寨并列铜牌。

盼东运会成绩足以获批参加亚运会

这也是象棋在本届东运会的最后一个项目，我国以两金一银两铜的成绩收官，优于去年的一金一银两铜。除男子个人赛银牌和男子快棋团体赛铜牌外，吴兰香和陈茗芳早前也在女子个人赛夺下一金一铜。

拿下这面金牌后，团队也希望能进一步得到批准，参加今年9月的亚洲运动会。早前他们有意参加亚运会男女混合团体赛和男子个人赛的申请都不获批，只有吴兰香确定拿下女子个人赛资格。