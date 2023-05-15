【东运会】击剑队再夺一金一铜 最后比赛日盼创历史佳绩

我国女子花剑队是东南亚最强队伍，尽管远在美国求学的阿米塔无法前来助阵，黄颉歆、章可美、戴妤玲和薛贺匀还是完成了东运会团体赛三连冠的任务。

新加坡女子花剑队表现出色，在星期一（5月15日）举行的柬埔寨东南亚运动会为我国卫冕金牌。男子佩剑队也交出精彩成绩，成为历来首支进入这个项目决赛的新加坡队伍。

我国头号女子花剑手阿米塔因美国大学考试无法前来东运会角逐，队友黄颉歆、章可美、戴妤玲和薛贺匀肩负起夺金任务，很好地完成比赛。在本届东运会女子的两个花剑项目中，黄颉歆夺得个人赛冠军，团体赛也携章可美、戴妤玲和薛贺匀在半决赛和决赛击退强敌，完成卫冕。

黄颉歆说：“（夺得两枚金牌）是我长期以来的目标，我很高兴终于能够实现。我希望我们能在未来的东运会上能继续卫冕这两枚金牌。”

黄颉歆的个人赛决赛对手是菲律宾的卡坦坦，但后者因伤退赛，在星期一的团体赛也无法出战，导致菲律宾在半决赛不敌越南。

在这场比赛中，让人惊喜的是36岁老将戴妤玲回归阵容，她代表新加坡首次斩获女子花剑金牌是2005年，之后在2007年也完成卫冕。

四年前已退役，如今再回归的戴妤玲说：“感觉是一样的。那些努力和牺牲，铭刻在记忆里是不会忘记的。年轻的击剑选手一直激励着我，因为他们继续书写历史，我很高兴能成为这段旅程一部分。”

在这场决赛中，我国女队一直处于领先地位，黄颉歆将比分拉大，随后出场的章可美、戴妤玲也保持领先优势，直到比赛结束，最终以45比23击退越南，连续三届东运会斩获金牌。

我国女队在半决赛以45比22打败泰国。

男子佩剑创历史最好成绩

男子佩剑方面，尽管我国在决赛以31比45不敌强队越南，收下银牌，进入决赛这项成就已缔造新加坡击剑历史。赛后等待颁奖礼时，四个小伙子非常兴奋，还定下目标下届一定要打败越南。除了陈韦佐之外，卢韦豪、罗凯玮和施卓睿都是首次参加东运会；罗凯玮在半决赛对垒强队泰国的表现值得嘉许。

新加坡在半决赛挑战有男子佩剑个人赛冠军沃拉坤坐镇的泰国，陈韦佐、卢韦豪、罗凯玮和施卓睿表现出色，轮番上场的四人在比赛开局就建立领先优势。

最后登场的罗凯玮顶住个人赛冠军沃拉坤，为团队拿下决赛资格。（李冠卫摄）

最后一回合，罗凯玮对垒沃拉坤。被逼至绝境的泰国队放手一搏，将比分从34比40追至41比43。虽然被对手连续追分，罗凯玮没有再浪费机会，连续获得两分助团队以45比41挺进决赛。

对于这场半决赛关键的得分，罗凯玮告诉《联合早报》：“战术方面，我们团队都有一样的想法，等对方攻过来再防。（被连追很多分）可能是有一点紧张，因为这是我第一次打这么大的比赛，感到很紧张。幸亏到最后我们还是赢了。”

如此一来，新加坡目前以六金二银六铜暂居击剑项目排行榜榜首，在金牌总数上追平去年在河内缔造历史最佳成绩（六金四银五铜）。星期二（16日）是最后一个击剑比赛日，我国男子花剑队和女子重剑队将登场，争取两金，再创历史佳绩。