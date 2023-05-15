【东运会】板球队克万难 勇夺男子六人制金牌

在备战过程不顺利的情况下，我国板球队星期一（5月15日）上午在柬埔寨东南亚运动会举行的男子六人制板球赛的小组循环赛末轮中克服万难，97比71力克队内有多位外援助阵的柬埔寨，首次赢得六人制板球金牌。

板球于2017年在吉隆坡东运会首次亮相，时隔六年后再次成为东运会正式项目。本届板球赛事设有每方50轮、T20（20轮）、T10和六人制比赛，其中六人制比赛是新设的，用时大约只有40分钟，比赛时间最短，考验选手的临场应变和抗压能力。我国男队在2017年曾赢得T20金牌。

在这场比赛中，19岁小将劳尔·萨玛（Raoul Sharma）一人独得50分，帮助板球队在三场循环赛中和柬埔寨一样取得两胜一败，但凭对赛优势夺金。

男子板球队英国籍主帅热马尔·胡赛因（Gemaal Hussain）说：“我对球员的表现感到骄傲，这是我们创造历史的一天，也是他们会永远记得的日子。”

板球队一度找不到训练场地

我国板球总会在2016年1月就因不被续约，得搬离加冷板球场（现已重新发展为足球场），到私人俱乐部的板球场训练。去年8月起，他们有七个月没有适合的板球场供训练，直到今年3月才在马里士他一带的板球场备战东运会。

板球总会会长加兹纳维在文告中指出，我国的世界排名在疫情后下滑。由于设施受限，预计未来几年将充满挑战。

“这面金牌是在极少量的准备和高强度的挑战下得到的，在公用设施（训练）对板球往前发展不是可行之道。我们需要一个特定的设施，让我们有望重回曾排名世界第19（目前第36位，以T20世界排名为准）的日子。”

柬埔寨归化球员引争议

根据马来西亚媒体引述马国板球总会的说法，柬埔寨的15位球员中，就有13人是临时归化加入的。这些来自板球强国印度和巴基斯坦的球员，在男子50轮和T20比赛中力压马国夺冠，引起争议。

胡赛因说：“我只专注于自己的团队，只要赛会允许，我对此没有问题。”

我国男队早前也在T20比赛赢得铜牌，T10项目中，他们将在星期二（16日）的铜牌战对垒菲律宾。