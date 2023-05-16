【东运会】羽毛球男双摘铜 乒乓男女单打进半决赛　

我国羽毛球男双组合倪祖杰和吴忠汉星期一（5月15日）在柬埔寨东南亚运动会四强对战中不敌印度尼西亚组合，摘下铜牌。

世界排名第155的倪祖杰和吴忠汉是我国硕果仅存的羽毛球选手。面对印度尼西亚世界排名第33的库苏马瓦达纳和拉姆毕坦，他们顽强出战，仍以16比21、18比21落败。

这是我国组合首次参加东运会，就拿下了一面铜牌。以年轻小将参加单项赛的我国羽毛球队最终拿下三面铜牌，比去年全主力参赛时的一银五铜来得少。

此外，我国也在其他大项有所斩获。摔跤队进账一银（林淑清）和一铜（蔡姿惠）；女子草地钩球队夺铜；柔道的黄安勇和张芳维各得一铜。

郭勇和曾尖肩负乒乓球夺金任务

乒乓球单打项目则是结束了小组赛和复赛争夺，我国男单郭勇和女单曾尖闯入半决赛，但周哲宇和周靖祎复赛出局。

我国两位男单郭勇和周哲宇中，郭勇以C组小组第一身份晋级八强，而周哲宇名列D组第二。

我国乒乓球男单郭勇将在半决赛和马来西亚的梁志锋交手。（海峡时报）

郭勇继男团和男双决赛后，在晚上的八强再次对上马来西亚的黄祺燊。这次郭勇依旧取得胜利，以4比2逆转战胜对手，比分是9比11、15比13、5比11、12比10、11比6、11比7。

不过周哲宇在另一场新马大战中，2比4输给马来西亚好手梁志锋，比分是11比13、7比11、11比6、7比11、11比5、8比11。郭勇将在星期二（16日）早上的半决赛中，争取战胜梁志锋，为周哲宇报仇。

女单方面，曾尖在C组小组赛三战全胜出线后，在八强赛以4比1（11比7、11比7、11比4、9比11、12比10）淘汰菲律宾的科鲁兹，并将在半决赛中挑战淘汰队友周靖祎的泰国好手欧拉万。

周靖祎在D组小组赛则取得两胜一负，以副盟出线。在八强赛面对曾在女双决赛曾打败过她和王歆茹的欧拉万，她在奋战之下以3比4微差不敌对手，比数是11比5、5比11、11比7、7比11、12比10、7比11、10比12。