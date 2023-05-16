红军狐狸拜仁热刺罗马 欧洲五大球会7月狮城开战

利物浦将为球迷奉献两场比赛，7月30日对阵莱斯特，8月2日对抗拜仁慕尼黑。“热刺”托特纳姆则将在7月26日与罗马率先开战。

欧洲五大球会将现身本地，进行2023-24赛季的季前热身赛。

英超的“红军”利物浦（Liverpool）、“狐狸”莱斯特（Leicester）、“热刺”托特纳姆（Tottenham），德甲的拜仁慕尼黑（Bayern Munich）和意甲的罗马（Roma）7月底至8月初将齐聚本地，为本地球迷呈现三场精彩赛事。

三场比赛都在新加坡国家体育场展开，将分三天进行。其中在本地有众多支持者的利物浦将为球迷奉献两场比赛，即7月30日对阵莱斯特，以及8月2日对阵拜仁慕尼黑。托特纳姆则将在7月26日与罗马率先开战。

对于此次到访新加坡参加季前赛，利物浦球会商务总监本·拉蒂（Ben Latty）感到兴奋。他说：“直到现在我们还对去年的新加坡之行记忆犹新，当听到有再次前往新加坡进行季前赛的邀请时，我们欣然接受。季前赛对我们来说是一个非常重要的赛事，对于那些可能没有机会前往安菲尔德的球迷来说，这是一个近距离接触利物浦球员的机会。同时，我们也会利用季前赛为下一个赛季做好准备。”

去年7月，利物浦与水晶宫（Crystal Palace）在本地进行了一场热身赛，当时吸引了超过5万名球迷现场观战，让这场赛事成为疫情以来最多人出席的体育赛事。

本·拉蒂也说，在新加坡有近五分之一的球迷喜欢利物浦，因此球队也迫不及待想要和本地球迷接触。

门票5月22日公开发售

赛事合作伙伴渣打银行新加坡区域行政总裁李福祐对利物浦再次到访表示欢迎，他也期待红军能够与其他欧洲顶级球队一同为本地球迷带来顶级的娱乐赛事。“足球有一种特殊的魅力，它能够将各行各业的人聚集在一起，渣打银行很高兴能够组织这场盛会，希望这次的新加坡之行能够为本地球迷提供一次难忘的体验。”

此外，能够为本地球迷打造一个星光熠熠的足球周，新加坡旅游局局长陈建隆也对此感到兴奋，他说：“我们期待球迷和游客享受球场内外的活动，感受我们这座城市带来的欢乐。”

此次季前热身赛的门票将于本地时间5月22日的上午10时开始公开发售，公众可上Ticketek官网购票。