0比5不敌中国 我国羽球队无缘苏杯小组出线

新加坡羽毛球队星期二晚上（5月16日）在苏州以大比分0比5不敌东道主中国，遭遇苏迪曼杯世界羽毛球混合团体赛小组赛两连败，无缘小组出线。

在男双比赛中先赢后输遭逆转的骆建贤和郭俊良赛后对《联合早报》说，这场比赛打得比首场好，接发球和平抽都处理得不错，输在对方换战术后没能应对上。

首次代表新加坡征战苏杯的男单二号郑加恒也说：“这是我第一次参加苏杯大赛，并且首次上场就遇到石宇奇，他是世界级选手，能和他交手很开心。虽然我已经全力以赴了，但与他还是有一段差距，学到了很多东西。”

中国主场作战 志在三连冠

新加坡星期二迎来本届苏杯小组赛第二个对手中国。后者是苏杯史上的12冠王，更是本届赛会头号种子。此番在自家门口作战阵容超强，立志实现三连冠。

在5月14日小组首赛中，中国由男女头号单打石宇奇、陈雨菲领衔，以大比分5比0横扫埃及，赢得开门红。16日与新加坡之战，对阵容进行了强化。混双和女双均换上首场没有搭档出战的世界第一郑思维／黄雅琼、陈清晨／贾一凡。

为了给更多队员大赛机会，新加坡也对上场选手进行了微调。“雪藏”了男单头号骆建佑，由郑加恒出战男单，其他四个单项仍延续了对阵丹麦时的阵容。

混双许永凯／陈薇涵继续为新加坡打头阵，挑战世界头号郑思维／黄雅琼。面对“雅思”组合，他们敢打敢拼，首局开始后便一路领先，但在最后关头自己失误功亏一篑，以20比22告负。

次局，许永凯／陈薇涵继续与对手纠缠，从3比3到5比5，再到8比5，没有放弃争夺每一分的机会。但毕竟面对的是世界第一，最终以19比21失利。

许永凯赛后说：“还是一样的问题，领先时拿不下来。我们非常期待跟他们打比赛，不想浪费跟世界第一交手的机会，尽我们的全力拼每一分，但还是输了。不过没有关系，回去好好总结，再接再厉。”

在东运会男团半决赛中表现亮眼的郑加恒首次出战苏杯，遭遇到中国一哥石宇奇。尽管10比21、17比21落败，但他觉得自己收获很大。在石宇奇看来郑加恒打得很顽强，“第一局有些不适应，但第二局明显找到针对我的方法。”

第三个出场的女单杨佳敏，在面对中国女单二号何冰娇时，首局从17比20落后追到20比20，一分一分咬，最终两局比分定格在20比22、15比21。

大比分0比3落后，意味着新加坡已无缘小组出线。随后出战的男双骆建贤／郭俊良轻装上阵以21比19先声夺人，不过，梁伟铿／王昶技高一筹，新加坡组合以13比21、14比21连丢两局。压轴出场的金羽佳／黄嘉盈7比21、8比21不敌世界头号陈清晨／贾一凡，没能再创胜绩。