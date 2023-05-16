【东运会】我国地板钩球女队连续三届夺冠

我国女子地板钩球队在柬埔寨东南亚运动会最后一个比赛日，为新加坡取得本届东运会第51枚金牌，她们在星期二（5月16日）的决赛中击退强敌泰国，连续三届东运会夺冠。

东运会首次引入地板钩球项目是2015年新加坡东运会，我国女队在2015年、2019年和今年东运会均战胜泰国夺冠，这次的比分为4比2。

队长骆慧绮获选比赛最佳球员

我国女队队长骆慧绮为球队首开纪录，在第二个进球过程中则助攻队友，出色的表现让她获选为当天比赛的最佳球员。

她说：“我对我的团队很有信心，我知道我们一定会有进球的，就很好地去执行战术。之前输给泰国我们并没有感到压力，我们对自己充满自信。”

在女队19人中，11位是东运会新兵，最年长和最年幼的队友相差10岁。主教练林金泉说，团队的凝聚力让她们的年龄差距不是问题。

他告诉《联合早报》：“这几年的东运会，我们女队的成长史有目共睹，我们在地板钩球世锦赛有很不错的成绩，近几年也有很多新秀。很多资深球员在疫情期间退役了，通过这几年的努力我们的传承很成功，新秀都上来了。”

“我们和泰国最大的差别是，她们很多球员都居住在欧洲，我们都是本土自己发展和培养的，凝聚力是我们最大的优势，一定比别的国家好。虽然我们的球员年纪差距有点大，但她们之间没有隔着一道墙，她们都为了金牌奋斗。”

我国男队获铜牌

我国男子地板钩球在循环赛连续不敌泰国和菲律宾，只能与马来西亚展开第三名之争。他们在星期二较早时进行的铜牌战中，以3比1击败马来西亚。

我国男队的统治力稍微不如女队，女队在三届东运会都成功夺魁，他们在2015年夺冠后，在2019年不敌泰国获得银牌，今年则是取得铜牌成绩。