【东运会】五战全胜 我国男子水球队如愿重新称霸

这次的水球比赛不在室内，而是在户外的开放式池子中进行。在柬埔寨炽热的阳光下，我国球员挥洒汗水所获得的金牌，和以往相比，似乎也异常闪亮。

清晨5时在太阳未升起时就起床准备训练，错过家人生日、结婚纪念日甚至家庭旅行，我国水球队球员为了重夺四年前丢失的金牌，付出巨大的努力，积极训练，终于如愿在星期二（5月16日）的柬埔寨东南亚运动会中，再次成为本区域男子水球冠军。

在赛前取得四连胜的新加坡队，夺冠本就已经十拿九稳。在最后一轮以22比14战胜此前四连败的柬埔寨后，我国得以拿下五战全胜战绩，以完美姿态宣告王者归来。

男子水球队2019年在菲律宾东运会只拿下铜牌，27连冠的纪录破灭。为夺回这面金牌，我国水球界众志成城，四位退役的资深球员：张真玮（36岁）、骆之志（33岁）、叶扬（32岁）和陈维安（39岁）回巢助阵，所有队员们的家人和朋友们也在背后默默支持。来柬埔寨参赛的球员人数虽然只有13人，但这面金牌的荣耀属于无数支持他们的人。

队长：夺冠是社群共同努力的结果

队长李凯扬说：“这是一个社群一起努力，是队员们合作的结果。我们所有人的家人为此也变得非常熟络，大家都要做出牺牲。我一直说，球员们的牺牲不是最大的，我们的家人才做出了最多的牺牲。这（东运会金牌）不是他们的梦想，但他们却告诉我们‘去吧！去追逐梦想，我们会一直支持你’。”

陈维安（左）与他四岁的儿子，在比赛结束后共享天伦乐。（海峡时报）

许多队员们的家人都在场见证他们重夺金牌。回归的队内最年长者陈维安在夺金后，与他四岁的儿子一起跳入水中庆祝。李凯扬也说，每次比赛开始前，在泳池旁列队的他都会寻找在看台上的父亲。

没有家人的支持，队员们就不可能无后顾之忧地专注于训练，而为了夺金，所有球员都付出了数不尽的汗水和努力。

清晨5时起床训练 回归队员：这是最苦的一次

李凯扬说，由于所有人都有全职工作，当中还有四人有家庭，为了更好地安排时间，他们把训练时间安排在一大清早。“没有人想要在清晨5时起床，这是我们的牺牲。我到现在还很讨厌早上的训练，但我们这么做都是为了团队。除此之外，我们也会因此错过家人的生日、纪念日，甚至是家庭旅行。”



回想起重夺金牌的那一刻，叶扬说：“在2019年所感受到的情绪和心情就涌出来了，当时虽然我没有打，但也还记得在家里支持他们的感受，所以夺金当下就很感动。”

“这是我第四届东运会，我对我拿到的第一面金牌和这面金牌都有很深的印象。为了这面金牌，可说是我们练得最苦的一次。”

我国队员詹昆洋（持球者）在比赛中准备射门。（李冠卫摄）

今年9月杭州亚运会后才讨论去留

赢下金牌后，水球队的下一个目标是今年9月的杭州亚洲运动会。球队的日籍主帅青柳劝说：“我们想成为亚洲前三的队伍，我们还有很长的路要走，我们知道我们要做什么，能做什么。”

至于回归后是否将一直继续打下去，叶扬说：“以后的事以后再谈，我们现在要面对9月的亚运会，亚运会后才讨论我们的打算吧！”

下一届东运会在两年后，这是否是这个团队最后一次参加东运会还是未知数。对此，李凯扬说：“如果任何人想暂停打球，我们不会阻止彼此……如果决定了要花时间在其他方面上，我们就会支持他们追逐目标。如果打算继续，我们也可以想办法，向不同的单位及他们的雇主等寻求支持。”