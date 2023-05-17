【东运会】不敌马来西亚 我国男子草地钩球队摘银

面对曾16次夺得冠军的马来西亚，我国男子草地钩球队虽然给予对手顽抗，但仍在星期二（5月16日）的柬埔寨东南亚运动会决赛中0比3落败，摘下银牌。

我国草地钩球队仅两次夺冠

草地钩球上次出现在东运会赛场上是2017年，我国男女队当时都得到铜牌。更早之前，我国也是银牌和铜牌的“常客”，唯一一次男队夺冠是在1973年东运会，女队则只在1993年夺过金牌。

虽然我国男队这次在小组循环赛仅以3比4惜败，但来到决赛，马来西亚的攻势更猛，令我国疲于应对。我国领队哈兹米在赛后受访时说：“在小组赛交锋时虽然比分接近，但可能他们更加了解了我们的打法，所以今天压制了我们。”

“我们的球员也都打得很好，也有按照指示和战略去做。我们知道我们的强项，所以选择稳守突击。我们有跑得快的前锋，只可惜没能把握机会，而对手的进攻更为精确。”

我国球员赛前目标就是打入决赛

哈兹米说，虽然球员们难免感到有些失望，但我国在赛前的目标就是打入决赛，如果能得到金牌，则属于额外之喜。

马来西亚也在女子草地钩球决赛以4比1轻取泰国，同样卫冕成功。我国女队在星期一（5月16日）以1比0小胜泰国，结束最后一场小组赛后，在五队中排名第三，继2017年后再度摘下铜牌。