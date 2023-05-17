【东运会】51金43银64铜凯旋 团长盛赞我国健儿表现

对比河内东南亚运动会收获的47枚金牌，新加坡在2023年柬埔寨东运会以51枚金牌收官，除了游泳和击剑继续表现强势，田径和帆船也给出惊喜表现。

我国代表团在柬埔寨东运会已结束18天的征程，554名运动员一共参加30个项目，以51金43银64铜凯旋，缔造八项大会纪录、17项全国纪录和40项个人最好成绩。

新加坡体育学院院长苏淳伟博士、新加坡全国奥理会秘书长曾成兴和东运会代表团团长邢祥进医生星期二（5月16日）出席了在金边亚坤咖啡店举行的记者会，谈到了我国健儿的表现。

苏博士在记者会上特别表扬了游泳、击剑、帆船、田径、水球和乒乓球等团队的表现，尤其是年轻小将展现出来的拼搏精神，他希望他们能继续努力，再创辉煌。

我国原本有558名健儿出征东运会，但由于伤病等问题最后出战的只有554名。这是继2019年菲律宾东运会（666名健儿）和2017年吉隆坡东运会（596名健儿）之后第三大的客场代表团。554人平均年龄只有24岁，其中259人首次参加东运会，他们贡献了158枚奖牌中的57枚。

新加坡最终以51金43银64铜排在奖牌榜第六位。

团长分享难忘的胜利

邢祥进医生认为，最特别的胜利是女子花剑队，当时她们在决赛力克越南，完成东运会三连冠。

“我之前不是很清楚击剑的规则是什么，但我发现这项运动非常有趣，我还和击剑的技术总监马可一起看比赛，可以看到我们的击剑运动员非常努力。另一个难忘的胜利是我们的游泳女子接力队为新加坡赢得第1000枚东运金牌。”

游泳接力女队柯敬文（上左起）、柯婷文、陈诗敏，以及林香杞（水中）为我国进账第1000枚东运会金牌。（海峡时报）

苏博士也补充说，不只是获得金牌的运动员让他印象深刻，那些小将展现出来的拼劲也值得表扬。例如首次参加东运会的羽毛球男双组合倪祖杰／吴忠汉，大部分人都没想到他们会在个人项目获得奖牌，但这两位在新加坡体校求学的小将还是一路打进了半决赛，输给来自印度尼西亚的次号种子、前亚锦赛冠军得主普拉穆迪亚／耶烈米亚。

在代表团的51枚金牌里，游泳项目夺下其中22枚，九次征战东运会的柯婷文获得个人第60枚东运会奖牌，即将31岁的她这次斩获了6金2银成绩。她的队友陈永进还以刷新大会纪录和全国纪录的成绩成为首位获得巴黎奥运会资格的运动员。

短跑女将珊蒂成为新加坡历来首位单届包揽100米和200米跑金牌的女选手。（李冠卫摄）

田径方面，“女飞人”珊蒂成为新加坡首位单届赢得100米和200米跑金牌的女选手，她在200米方面还改写了大会纪录和全国纪录。苏博士说，会继续为珊蒂提供好教练和好的环境，帮助她达到亚运会等更高级别赛事的目标。

本届东运会中，让人失望的无疑是“幼狮”新加坡22岁以下足球队在最后一轮小组赛0比7遭“幼虎”马来西亚22岁以下队血洗。

苏博士对此坦言，“他们的成绩不理想，足球总会也知道这件事，也会做内部检讨。”曾成兴则说，派幼狮前来参加东运会也是要测试他们与东南亚其他球队的差距在哪里。