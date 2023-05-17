苏迪曼杯：马韩以小组盟主身份晋级八强

马来西亚和韩国分别击败台湾和日本，以C组和D组盟主身份晋级八强。

马来西亚星期三（5月17日）在中国苏州以大比分4比1击败小组赛最后一个对手台湾，韩国则以5比0完胜日本，双双豪取三连胜。马来西亚和韩国分别以C组和D组盟主身份，晋级2023年苏迪曼杯世界羽毛球混合团体锦标赛八强。

在这两场小组赛中，李梓嘉和周天成上演一场马来西亚与台湾的男单一哥之战，安洗莹和山口茜则打响日韩女单一姐之争。最终，李梓嘉和安洗莹胜出。

职业生涯第三次战胜对手，李梓嘉认为是自己赛前准备的充分。他在赛后对《联合早报》说：“周天成很有实力和经验，他发挥一直都蛮稳定。当我知道要打他，就告诉自己必须更加专注和耐心。

安洗莹和山口茜 日韩女单一姐之争

击败世锦赛女单冠军，为韩国提前以大比分3比0锁定D组头名，安洗莹赛后说：“山口茜是非常完美的对手。自己之所以获胜，是因为进行了认真准备。”

5月17日，本届苏杯小组赛第三轮打响。马来西亚和台湾展开C组头名之争。混双由马国的世界第22陈堂杰/杜依蔚对阵世界第23的叶宏蔚/李佳馨。前者以17比21丢掉首局后放手一搏，连续上演逆转好戏，以21比19、21比17胜出。

李梓嘉和周天成 马国台湾男单一哥之战

随后，男单李梓嘉上场对阵周天成。双方曾交手七次，世界第八的周天成以二胜五负被世界第五的李梓嘉压制。如今第八次巅峰对决，李梓嘉首局以21比14获胜。尽管次局周天成调整战术，但最终仍21比23落败，他坦言对手比自己打得更好。

女单实力在马来西亚五个单项中相对较弱。面对世界第三的台湾一姐戴资颖，世界第30的吴堇溦没有太多办法，以8比21、10比21连续第三次输给了对手。

大比分2比1，男双世界排名第八的王耀新/张御宇以21比8、 23比21击败卢敬尧/杨博涵，为马来西亚锁定C组头名。压轴出场的女双陈康乐/蒂娜以21比15、19比21、21比15战胜许雅晴/邓淳薰，最终大比分定格在4比1。

17日晚间，日韩为争夺D组第一展开了激战。韩国在混双和男单先下两城后，天才少女安洗莹又以21比11、21比15打败女单世界头号山口茜，帮助球队提前赢下D组榜首位置。随后，男女双打乘胜追击，进一步扩大了胜利战果。