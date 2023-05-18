巴特勒独得35分 热浪东岸首场决赛冲走凯尔特人

（波士顿综合电）凭借巴特勒（Butler）独得35分的优异表现，迈阿密热浪（Miami Heat）在本地时间星期四（5月18日）的美国职业篮球赛（NBA）东岸第一场决赛上客场以123比116力挫波士顿凯尔特人（Boston Celtics）。

巴特勒在首两轮季后赛上力扛热浪，将球队带入东岸决赛，面对常规赛东岸排名第二的凯尔特人，巴特勒再次扮演关键先生的角色，除了拿下35分，为也球队做出七助攻、六抄截、五篮板的贡献。

在至今的11场季后赛，巴特勒的场均得分已经来到31.5分。这名前锋虽然没有说自己处于最佳状态，不过强调教练团为他取得一个成功的赛季打下了基础。

巴特勒说：“我的比赛来到了令人难以置信的水平，因为他们（教练）允许我发挥，没有限制我的比赛。

“不论是控球时或是防守，他们都信任我，我想这是所有篮球运动员想要的。任何人在生活中都想要那种被需要、被欣赏的感觉，我很感激，让我们在场上尽情发挥、尽情享受。”

首两节比赛，凯尔特人掌握了球赛的主动权，以30比28领先第一节，半场结束时也以66比57占得先机。热浪在第三节比赛扭转了整场比赛的局面，在该节他们以46比25的得分，彻底弥补了首两节比赛的不足，反以103比91居前领先，纵使凯尔特人在最后一节的得分以25比20占优，仍然扭转不了局面，热浪最终以123比116赢下东岸第一场决赛。