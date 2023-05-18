【东运会】他们都超级棒！盘点我国金牌健儿的表现

第32届柬埔寨东运会正式落下帷幕，我国健儿贡献了51金43银64铜，总共158面奖牌的佳绩。让我们来回顾在本届比赛中表现出色的新加坡健儿，以下排名不分先后。

1. 柯婷文（游泳）

将在8月满31岁的我国泳队一姐柯婷文在本届赛事出战八个项目，一共豪取六金两银，成功赢得本届全场最佳运动员的殊荣，让柯家三姐弟妹连续三届赛事轮流获颁最佳运动员奖（2019年：柯正文；2021年：柯敬文）。

第九次参加东运会的她不但在职业生涯共收获60枚奖牌，也在女子4X100米自由泳联合柯敬文、陈诗敏，以及林香杞摘下我国东运会历史第1000金。这绝对是令她难忘的一届赛事。

2. 郭勇（乒乓）

首次参加东运会的郭勇写下三冠王佳绩，更成为夺得东运会男单金牌的最年轻我国选手。（李冠卫摄）

今年是我国乒乓小将郭勇的突破年。他不仅目前是东南亚排名最高的男单（第68位），还在首次参加东运会时就囊获男团、男单和男双冠军，成为三冠王。

将在5月26日满17岁的他为了专注于打乒乓，从今年开始向新加坡体校请假暂时休学两年，目标想必是明年的巴黎奥运会。东运会结束后，他已和队友马不停蹄地飞到南非准备参加世界乒乓球锦标赛，希望在生日前再创佳绩。

3. 珊蒂（田径）

珊蒂今年已经在女子100米和200米比赛共六次打破全国纪录。（李冠卫摄）

状态爆棚的我国女飞人珊蒂，如愿在东运会包揽女子100米和200米金牌，成为我国首位达成这个成就的女选手。她也在200米赛项打破了全国纪录和大会纪录。

目前她的200米战绩在今年全球所有选手中名列第34位，在亚洲则是第二位，有望在今年9月的杭州亚运会上，再次为我国夺下自1951年以来的首面女子200米奖牌。

4. 许渼荟（击剑）

许渼荟在连续两届东运会都摘下两面金牌，前途无限。（路透社）

“创纪录难、缔造更新纪录更难”，在去年的河内东运会拿下女子重剑个人赛和团体赛金牌后，15岁的许渼荟今年继续在个人赛称霸，并连同可丽雅、法利萨，以及王嘉敏在团体赛中卫冕成功。

夺下女子重剑团体赛金牌后，我国击剑队最后以七金三银六铜收官，继上届后再次缔造历来最佳成绩。除了许渼荟，黄颉歆也在女子花剑个人赛和团体赛贡献金牌，是击剑队里另一位获得两金的选手。

5. 男子水球队

在东运会重夺冠军后，我国男子水球队的下一个目标将是杭州亚运会。（李冠卫摄）

在2019年断送27连冠的霸业后，我国男子水球队磨刀霍霍，在迎回四位退役资深战将的情况下，以五战全胜的成绩重夺金牌。团队为了这面金牌所付出的牺牲，在柬埔寨有了回报。

他们的下一个目标将是杭州亚运会，主帅青柳劝喊出了要争取成为亚洲前三的目标，就看队伍是否还能延续上升势头，不断前进。

6. 男子板球队

我国男子板球队希望借助金牌威力，能让他们在未来有个稳定的训练场地。（新加坡体育理事会提供）

我国男子板球队在六人制赛事末轮比赛中，击退拥有多位入籍选手助阵的柬埔寨，成为唯一一个在男子板球赛打破柬埔寨垄断的国家。柬埔寨在T10、T20和50轮男子组项目，都成功力压马来西亚夺冠。

更难能可贵的是，男子板球队之前一度面对没有训练场地的困境，直到今年3月开始才找到场地，匆忙备战东运会，因此这面金牌可说是在克服了各种逆境下完成。

每一面奖牌和成绩都珍贵

除此之外，我国还有多位选手或团队在东运会中取得突破，例如拿下巴黎奥运男子50米自由泳资格的21岁泳将陈永进、征战了10年并拿下我国历来首面摔跤金牌的31岁选手罗煜、拿下三连冠的我国女子地板钩球队、在争议声中为我国拿下首面电子竞技金牌的《无畏契约》战队、克服身体不适拿下两金的象棋队等。

不只是金牌，每一面奖牌、每一项最佳成绩都弥足珍贵。让我们一起为我国选手的表现喝彩，也期待他们在2025年泰国东运会上再创佳绩。