铁锤闯欧协杯决赛 阿尔克马尔球迷赛后闹事

英超球队西哈姆新加坡时间星期五（5月19日）凌晨客场1比0战胜荷兰球队阿尔克马尔（AZ Alkmaar），从而以3比1的总比数在欧洲协会杯足球赛半决赛中胜出，晋级决赛。这是西哈姆阔别47年后再次打入欧洲赛场决赛。不过比赛结束后却出现意外状况，主队球迷闯入西哈姆球员家属区，引发混乱，西哈姆球员也冲上看台，保护家人安全。

西哈姆之前首回合在主场2比1胜出。第二回合客场作战，西哈姆耐心与对方周旋，并在补足时间第四分钟由西班牙中场福尔纳什（Fornals）进球，结束了晋级悬念。

西哈姆将在决赛对阵意甲球队菲奥伦蒂那（Fiorentina）。对于在英超联赛只排名第15，一度濒临降级的西哈姆而言，在欧洲赛场打入大决赛是一个巨大的成就。这也是主帅莫伊斯（Moyes）首次在欧洲赛场带队打入决赛。莫伊斯说：“足球中的低谷真的很难熬，但现在我们赢得了半决赛，下一步就是要赢得决赛。”

在比赛结束后，部分阿尔克马尔球迷情绪激动，他们突破球场内的围栏，闯入看台上西哈姆家属就坐的区域。包括队长赖斯（Rice）在内的西哈姆球员冲入人群，保护家人。在警方和安保人员介入后，事态在10分钟后平息。阿尔克马尔的希腊球员查兹迪亚克斯（Chatzidiakos）指出，他的家人也在看台上受到了惊吓。他谴责这些极端球迷说：“我根本不想把这些人称作是球迷。如果做这种事情，那你还是留在家里好了。”