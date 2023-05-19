苏迪曼杯第一级首征战 我国羽队满载心得归来

这是新加坡羽毛球队第一次凭世界排名跻身苏迪曼杯争冠组。在小组赛面对丹麦和中国两支强队，我国队员表现不俗，发挥了顽强拼劲。

在完成2023年苏迪曼杯世界羽毛球混合团体赛的赛程后，新加坡队星期六（5月20）清晨经上海抵达樟宜机场。休息一天后全队将前往吉隆坡，参加马来西亚大师赛。

我国头号男单骆建佑总结此次苏州之行时对《联合早报》说：“这次苏杯，我打了两场，两场比赛都很重要，尤其对安赛龙（丹麦头号男单）打出了全部。这个星期不止是我，我们整队都很拼，每个队员都学到了很多东西，这是一件很开心的事情。”

巴黎奥运积分赛苏杯是首站

女双选手黄嘉盈说：“这次苏杯对我们是个很好的经验。巴黎奥运积分赛刚开始，苏杯是首站，我们的表现可圈可点，给自己整体发挥可以打70到80分。”

混双许永凯／陈薇涵也给自己开出一张70分的成绩单，他们说：“整体还满意，算是及格。这是一次很好锻炼和提升的机会，我们必须把每场比赛过程做好。”

首次参加苏杯的男双球员郭俊良表示学到了很多，实现了与高手过招的目标。特别是能把首场对丹麦发挥欠佳的经历忘掉重新去拼，次场对中国比赛时打得不错。

新加坡此前一直是参加苏杯第二级别比赛，本届是首次凭借世界排名跻身争冠赛，小组中与世界强队中国和丹麦都是首次交手，整体实力上处于绝对下风，

但队员敢打敢拼，小组首场对阵丹麦，女双金羽佳／黄嘉盈获胜，男单骆建佑和混双许永凯／陈薇涵先赢后输，女单杨佳敏和男双骆建贤／郭俊良则拼劲十足。

次场对中国，许永凯／陈薇涵挑战世界头号郑思维／黄雅琼，两局比赛只输掉四分。首次征战苏杯的郑加恒，在对阵石宇奇时一局好过一局，受到骆建佑的称赞。

女单杨佳敏在面对何冰娇时，尽管落后但不放弃任何一分。男双骆建贤／郭俊良从梁伟铿／王昶中抢下首局，金羽佳／黄嘉盈力拼女双世界头号陈清晨／贾一凡。

小组赛第三场对埃及，新加坡队员保持高昂斗志，赛前认真准备，赛中全力以赴，最终五个单项都以2比0完胜，为首次参加苏杯第一级别比赛画上句号。

面对强手中国丹麦 终列A组第三

尽管最终列A组第三，但面对的是12次苏杯冠军中国和由奥运冠军安赛龙领军的丹麦，金羽佳坦言：“跟强手打会发现有很多不足，比如速度、补位等。”

黄嘉盈说：“我们在关键时把握不住，总差一点，暴露心理问题多一些，我们需要学习和加强。”杨佳敏说：“在一些细节如速度、关键分、失误等，还得努力改进。”

中日韩马进四强

5月19日，本届苏杯打响八强淘汰赛，比赛仍采取五场三胜制。最终，中国以3比0淘汰印尼，日本以3比2险胜泰国，韩国以3比1力克台湾，马来西亚以3比1击败丹麦。20日展开半决赛，中国对日本，韩国对马来西亚。

此外，中国羽协也在5月19日的比赛结束后，为男单奥运冠军谌龙、两届双打奥运冠军张楠，以及世界冠军刘成和李俊慧，举行了国家队运动员退役仪式。