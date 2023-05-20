击退蓝军即夺本季首冠 曼市誓完成三连冠霸业

若阿申纳本轮客战诺丁汉森林有任何闪失，曼市还未登场就已锁定英超三连冠。

尽管曼市（Man City）本季还有三轮联赛，但只要他们在星期天（5月21日）晚上的英超联赛主场击退“蓝军”切尔西（Chelsea），即可加冕英超冠军，实现联赛三连冠的壮举。

事实上，“炮兵”阿申纳（Arsenal）上轮联赛主场0比3惨败给布赖顿（Brighton），已让他们陷入非常不利的局面，一旦他们星期天凌晨客场不胜诺丁汉森林（Nottingham Forest），曼市还未登场就能锁定联赛冠军，成为继同城劲敌“红魔”曼联（Man Utd）后，第二支实现英超三连冠的球队。

曼联曾两度创造这个壮举，第一次是在1998年至2001年间，第二次则是在2006年至2009年间。

此外，曼市也闯入了本季欧洲冠军联赛及英格兰足总杯决赛，意味着他们还有望成为“三冠王”，而星期天的联赛将是他们缔造三冠王伟业的第一步，必竭尽所能完成任务。

上一次成为单季三冠王的英超球队同样是曼联，超越曼联成为“曼彻斯特新王”的目标，相信将为曼市带来额外的动力。

兰帕德：我曾力荐蓝军签下哈兰德

曼市在本周中的欧冠半决赛次回合主场以4比0横扫上届冠军皇家马德里（Real Madrid），以两回合5比1的总成绩晋级决赛，表现令人赞叹。

值得一提的是，曼市首席射脚哈兰德（Haaland）当时并未进球。尽管如此，相信他依旧会是切尔西本仗重点看守的对象。

哈兰德本季初战英超，已为曼市攻入36个联赛进球，创造了英超纪录。若加上其他赛事，他的总进球已达到52个，甚至超越了蓝军所有球员的进球总和。

切尔西主帅兰帕德（Lampard）说，他是哈兰德的“超级粉丝”，并透露曾在首次执教切尔西时，极力争取签下这名挪威射脚，但没有成功。

兰帕德说：“他是我在首次执教切尔西时，尝试想要签下的球员。我们曾在季前热身赛对垒萨尔茨堡（Salzburg）时与他交手，当时他的水平已非常出色。”

“我不知道他当时对过档切尔西的意愿如何，但我是他的超级粉丝。”

贝纳尔多·席尔瓦（Bernardo Silva）在上场欧冠赛梅开二度，但马赫雷兹（Mahrez）在近三场对垒切尔西的比赛中攻入了四球，本仗谁将出现在曼市前场右侧，令人关注。

蓝军近五次对垒曼市全败

斯特林在去年夏天从曼市过档切尔西，相信当时他万万没想到新东家本季的战绩会如此糟糕。（法新社）

切尔西本季战绩惨不忍睹

本季对切尔西来说如同灾难，引援花费冠绝英超，战绩却惨不忍睹，不仅对垒强队毫无竞争力，对垒弱队亦没有必胜把握。

即使他们近两场联赛保持不败，终结了各赛事六场不胜的颓势，但他们的联赛排名仍已落至第11位，落后排名第10的富勒姆（Fulham）八分之多。

更夸张的是，目前累计43分的切尔西，积分只有曼市（85分）的约一半。

交手记录方面，自2020-21赛季力压曼市夺得欧冠冠军以来，蓝军近五次与对方交手都被踩在脚下，最近一次更在英足总杯以四球惨败，料他们本仗无力阻止曼市实现英超三连冠。

一旦这个情况发生，相信最伤心的莫过于英格兰国脚斯特林（Sterling），因为他本季刚从曼市转投切尔西怀抱，此番重返伊蒂哈德球场看着旧东家完成三连冠的壮举，自己却已是局外人的感觉有多难受，可想而知。