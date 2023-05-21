NBA西岸决赛 金块力克湖人抢赛点

（洛杉矶综合电）丹佛金块（Denver Nuggets）星期天（5月21日）客场119比108击败洛杉矶湖人（LA Lakers），大比分3比0领先，距离晋级NBA总决赛仅一步之遥。

西岸决赛进行到第三场比赛，湖人依旧没有找到防守金块的好方法，比赛开局就让穆雷（Murray）打出状态，穆雷首节砍下17分，直接建立双位数领先优势。次节金块外线手感稍有下降，湖人趁机将分差追到三分。

但到了下半场，金块上来就接连外线发炮再次掌控主动权。末节关键时刻，金块外线多点开花，湖人无力回天，以11分的分差落败。

此役穆雷得到37分、七个篮板和六次助攻，其中半场就已经拿下30分。而约基奇（Jokic）全场得到24分，他在第四节单节进账15分，并率队打出13比0的小高潮确立胜局。

穆雷赛后说：“我们坚持了下来，我们整个季后赛都抱着要冲击第一的心态。而且在比赛大部分时间里，我们都遥遥领先于他们。我们在比赛过程中都执行得很好，所以赢得了比赛。”

湖人这边，戴维斯（Davis）取得28分和18个篮板，詹姆斯（James）和里弗斯（Reaves）各进账23分。

湖人主帅哈姆（Ham）赛后承认，球队一开始就无法阻挡穆雷的进攻。他说：“穆雷的表现很火辣。他是那种一旦开始看到对手进攻，就会像着火一样予以反抗的球员。他在上半场的表现正是如此。”

双方系列赛的第四场比赛将继续在洛杉矶进行。