世乒赛单打挑战强敌皆落败 我国仅王歆茹出线

我国单打球员在德班世界乒乓球锦标赛签运不佳，首圈比赛就得挑战强敌，郭勇挑战“台湾一哥”林昀儒；周哲宇迎战日本头号男单张本智和；冯耀恩对阵韩国球员张禹珍；曾尖则是与日本好手平野美宇展开较量。其中，在首圈突出重围的单打只有王歆茹，她在后来的女双也携魏睿萱晋级。

在单打首圈获胜的球员才能晋级64强，我国小将郭勇和冯耀恩星期天（5月21日）在面对世界排名比自己高近60名的顶尖好手都展现出拼劲。

郭勇上周在柬埔寨东南亚运动会成为“三冠王”，世乒赛男单首圈就得硬碰世界第九的林昀儒。世界第68的郭勇与林昀儒打得非常激烈，前者的不断搏杀让前四局两人以2比2战平。

林昀儒本场比赛带伤上阵，左手上缠满了绷带，他第五局加强了各方面的变化后取得3比2的领先，决胜局也顺利拿下，郭勇最终以2比4落败。

世界第80的冯耀恩首圈对手则是世界第14的张禹珍，他在1比3落后的情况下连扳两局，将比赛拖入决胜局。不过在这关键的最后一局，冯耀恩失误渐多，最终对手以大比分4比3胜出。

王歆茹女单和女双均获胜

在当天进行的比赛中，一日双赛的王歆茹在女单和女双均取得胜利。她在单打以4比2击败斯洛伐克球员艾玛·拉波索娃晋级64强后，在双打与搭档魏睿萱以3比1拿下葡萄牙华裔组合傅玉／邵杰妮，闯入32强。魏睿萱较早时在单打以0比4不敌罗马尼亚的迪娜·迪亚科努。

我国另一支女双也闯入32强，曾尖／周靖祎以3比2逆转加拿大组合张默／廖桂华。世界第55的曾尖在上午进行的女单迎战世界第19的平野美宇，最终以0比4止步首圈。

世界第165的周哲宇挑战世界第四的日本球员张本智和，以0比4无缘晋级。