新加坡巧固球获更多本地企业支持

本地饮料公司豆先生（Mr Bean）和运动服饰分销商Panyasingha加入支持新加坡巧固球（Tchoukball）行列，前者标志性的“豆先生”吉祥物将手持巧固球，化为即将于7月14日至16日在本地举行的世界青年巧固球锦标赛吉祥物，后者则将为巧固球国家队选手量身定做球衣。

新的吉祥物和新球衣星期天（5月21日）在位于明智中学的新加坡巧固球队训练基地登场，特别嘉宾的文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆与新加坡巧固球总会会长林子轩一起出席了活动。

我国巧固球女队在今年初荣登世界第一，男队也取得世界第三的排名，但因为是小众运动，新加坡巧固球总会长期以来所获得的资源非常有限。

在得知巧固球国家队须自费到国外参赛时，我国前保龄球国手林伟光和前羽毛球名将林弫丰在2月份通过捐款平台Ray of Hope为新加坡巧固球总会发起了100天的众筹，最终筹得5万7000元。

之后，宏茂桥区商联会和其他本地公司也陆续捐款给新加坡巧固球总会，至今一共筹得近12万元。

林子轩在受访时说：“我们很感谢得到那么多本地企业的支持。他们的支持将协助我们的运动员更好地备战7月在新加坡举行的世界青年巧固球锦标赛和8月在布拉格举行的世界巧固球锦标赛。”

林子轩也透露，新加坡巧固球总会为这两项大赛定下的目标是，男女两队进入世青赛的决赛，世锦赛则挤进四强行列。