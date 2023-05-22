绿衫军再吃败仗 主帅马祖拉离下课不远

进入季后赛后，迈阿密热浪不断上演以下克上的好戏，本轮又将凯尔特人打得颜面扫地，球队晋级NBA总决赛似乎已成定局。

在客场双杀“绿衫军”波士顿凯尔特人（Boston Celtics）后，回到主场作战的迈阿密热浪（Miami Heat）星期一（5月22日）再次展现出了强大的杀伤力，以128比102血虐对手，大比分3比0拿到赛点，进军NBA总决赛看来已成定局。

本场比赛凯尔特人完全找不到节奏，开局就一直被热浪牵着鼻子走。而热浪也不拖泥带水，首节就多点开花，以30比22领先八分进入次节。凯尔特人在第二节手感依旧冰冷，随着热浪小前锋马丁（Martin）的一记三分命中，凯尔特人主帅马祖拉（Mazzulla）被迫喊了暂停。

然而，这次的暂停对凯尔特人并不起作用，反倒是热浪在暂停回来后继续扩大优势，半场战罢，热浪61比46领先。

巴特勒（左）飞身救球，吸引到多名凯尔特人球员包夹防守。（路透社）

绿衫军在下半场开始调整防守策略，并针对热浪主将巴特勒（Butler）采取包夹战术，但球队其他位置的防守轮转又出了问题。热浪趁机再扩大领先优势，全队单节19投11中，又赢了凯尔特人15分。30分的巨大差距，让第四节彻底变成了垃圾时间。

热浪中锋阿德巴约（13号）空接单手暴扣凯尔特人小前锋威廉姆斯，引起现场一片沸腾。（路透社）

数据方面，热浪全队命中率高达56.8%，其中六人得分上双，文森特（Vincent）砍下全场最高的29分，罗宾逊（Robinson）贡献22分，马丁取得18分，巴特勒送出16分、八个篮板和六次助攻，阿德巴约（Adebayo）和斯特鲁斯（Strus）各进账13分和10分。

凯尔特人这边，全队命中率不到40%，塔图姆（Tatum）取得全队最高的14分，外加10个篮板。布朗（Brown）、威廉姆斯（Williams）和普里查德（Pritchard）各贡献12分。

绿衫军是否会被横扫？

讨论热浪能否晋级总决赛，如今意义已不太大。大家会更加好奇一支夺热门球队，会否被一支附加赛球队4比0横扫出局。

在季后赛开始前，在东岸排名第二的凯尔特人一直被视为夺冠热门，结果反而是通过附加赛才晋级、东岸排名第八的热浪，在季后赛中一路创造奇迹，多次上演了以下克上的戏码。

热浪先是以4比1淘汰联盟排名第一的密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks），之后又4比2淘汰纽约尼克斯（New York Knicks），本轮系列赛又将凯尔特人打得颜面扫地，晋级NBA总决赛已无悬念。

如今凯尔特人已来到了悬崖边上，陷入了十分艰难的局面。如果球队被4比0横扫出局，恐怕马祖拉将成为继威廉姆斯（太阳主帅）和里弗斯（76人主帅）之后，另一个下课的主帅。

吃下0比3败仗后，凯尔特人主帅马祖拉的帅位已摇摇欲坠。（路透社）

双方的第四场较量将于星期三（5月24日）上午在热浪主场进行。