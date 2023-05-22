战胜鲁内结束红土冠军荒 梅德韦杰夫：不敢相信

（罗马法新电）俄罗斯网球名将梅德韦杰夫星期日（5月21日）结束职业生涯长期的红土冠军荒，在意大利公开赛男单决赛直落两盘击败丹麦的鲁内。

世界排名第三的梅德韦杰夫是硬地高手，过去几年在红土赛场的成绩惨淡。不过今年他进步许多，在这项比赛一路战胜强敌打入决赛，并以两个7比5打败鲁内夺冠，夺得职业生涯第20个冠军头衔，也是第一个红土冠军。

27岁的梅德韦杰夫说：“在某种程度上，这是我职业生涯的头号荣誉。我从来没有想过自己能做到这一点。但我必须诚实地说，夺得大满贯赛事锦标更伟大。”

这也是梅德韦杰夫本赛季的第五个冠军，他说：“感觉很特别，因为我没想过会发生这样的事，我仍然有点不相信。不是不敢相信我赢了，而是我这周打得太好了。”

“在我的职业生涯中，我没想过自己能赢下红土1000等级大师赛冠军，因为我讨厌在这种场地打球。我感觉不太好，不论我做什么都起不了作用。”

但梅德韦杰夫也透露，他正在慢慢适应这种球速较慢的场地。他过去三届在这项比赛的战绩为零胜三负，不过他今年连续战胜2017年赛会冠军德国的兹维列夫和2022年亚军得主希腊的西西帕斯。

他说：“我最爱硬地，但现在慢慢喜欢上红土了。”

法国公开赛资格赛将在本周开打，梅德韦杰夫下周将以赛会次号种子身份出战这个红土大满贯赛事，头号种子是西班牙的阿尔卡拉斯，塞尔维亚名将乔科维奇则是第三号种子，14次赛会冠军得主西班牙的纳达尔因伤病退出争夺。

梅德韦杰夫在法网曾连续四年止步首轮，直到2021年才打入八强，去年则是止步16强。