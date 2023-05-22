梅西下月随阿根廷队到北京进行友谊赛

（北京法新电）阿根廷球星梅西（Messi）与队友将在下个月开启2023年亚洲巡回赛，并于6月中旬在北京与澳大利亚队进行友谊赛。

这次巡回赛是阿根廷夺得2022年卡塔尔世界杯冠军后首次出国比赛。今年的亚洲巡回赛，阿根廷足总安排了两场赛事，除了在北京与澳洲队对阵外，他们还将于6月19日在雅加达与印度尼西亚队进行另一场友谊赛。

澳洲足总总裁詹姆斯·约翰逊说，经过多年的紧张关系，在中国踢球将进一步促进两国之间的关系。

他说：“足球是一项全球性的运动，对澳洲队来说，受邀在中国与世界第一的球队比赛，我们希望这会为我们两国在足球场上和场外的合作创造更多机会。”

“我们的国家队已经15年没有在中国踢球了，我们很兴奋能回到北京新装修的工人体育场与阿根廷队比赛。”

阿根廷与澳洲的比赛将于6月15日晚上在北京工人体育场进行，国外媒体报道，包括梅西在内的世界杯主力球员都将参加阿根廷队的中国行，世界杯冠军奖杯“大力神杯”也将现身北京。

梅西和阿根廷国家队都曾到访过中国，但这是他们在去年卡塔尔世界杯决赛击败法国队，时隔36年再次赢得大力神杯后，首次到中国比赛。

这将是梅西的第七次中国行，他上次前往中国还是在2017年。

此外，中国队在今年6月份的热身赛安排也已敲定。此前中国足总宣布，他们将于6月16日和20日，在大连分别与缅甸和巴勒斯坦队进行热身赛。