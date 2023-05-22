拜仁十连冠皇朝恐瓦解 多特离篡位仅一步之遥

击败奥格斯堡后，多特蒙德距离11年后再次捧起德甲冠军奖杯只差90分钟，只要最后一轮拿下美因茨，即可篡夺拜仁霸占了10个赛季的冠军宝座。

在统治了德国甲级联赛长达10年后，拜仁慕尼黑（Bayern Munich）恐将在本赛季失去其霸主地位。

本轮联赛拜仁1比3不敌莱比锡（Leipzig），给德甲的改朝换代埋下了伏笔，其争冠对手多特蒙德（Dortmund）在本地时间星期天（5月21日）的另一场联赛上3比0击败奥格斯堡（Augsburg），从拜仁手中夺过了争冠主动权。

拜仁统治德甲十个赛季

斯图加特（Stuttgart）、不来梅（Bremen）与沙尔克（Schalke）等德甲传统劲旅的没落，让德甲过去10多年来形成了多特蒙德与拜仁双雄逐鹿的局面。从2008年起，除了沃尔夫斯堡（Wolfsburg）在2009年称霸外，德甲锦标一直都逃不脱拜仁与多特之手。尤其是拜仁，过去10年更是难逢敌手，连续称霸10个赛季，而多特蒙德只在2011年与2012年两次称王。

不过，拜仁过去10年在德甲一队独大的情况，本赛季有了很大的改变。这个赛季的德甲堪称是欧洲五大联赛竞争最激烈的一个。在英超、意甲、西甲和法甲都在赛季结束前产生冠军的当儿，拜仁与多特的竞争却拖入了本赛季的最后一轮比赛。在赛季进入中后段之际，德甲更是一度有多达五支球队具备争冠机会。

多特末轮获胜即称王

在目前的德甲积分榜上，多特蒙德以70分领跑，两分领先第二的拜仁。最后一轮多特蒙德将在主场对垒美因茨（Mainz），拜仁则客场出击科隆（Cologne）。两队的对手都是中游球队，美因茨排名第九，科隆位列第10。在本赛季的首轮交锋，多特蒙德客场2比1胜了美因茨，拜仁则只能在主场与科隆踢成1比1平局。

从当前的形势来看，多特具有更高的夺冠机会，不过这支球队也不是没有危险。如果最后一轮无法战胜美因茨，而拜仁又击败科隆，那么在净胜球数上占有明显优势的拜仁将成就11连冠。

赛季换帅或成拜仁丢冠导火线

炒掉纳格尔斯曼后，新帅图赫尔（图）在带领拜仁的八场联赛中只拿下16分。（路透社）

拜仁在赛季中段炒掉前主帅纳格尔斯曼（Nagelsmann），或许是球队可能在本赛季丢失德甲奖杯的导火线。纳格尔斯曼的接班人图赫尔（Tuchel）在领军的八场联赛只拿下16分，这样的成绩对于像拜仁这样的球队来说，算不上达标。

纳格尔斯曼下课之前，拜仁在积分榜上落后多特一分，虽然那段时间球队的战绩不理想，不过管理层决定换帅仍然令球员感到震惊，甚至是接任的图赫尔也感到难以置信。

阿莱连下两城令多特贴近奖杯

多特蒙德主帅泰尔齐奇认为，阿莱的病愈归队是个奇迹，并肯定这名科特迪瓦前锋在更衣室内扮演的关键角色。（路透社）

在对垒奥格斯堡的比赛中，对方后卫乌多凯（Uduokhai）在第38分钟蓄意犯规被红卡罚下，为多特打开了方便之门，从睾丸癌痊愈复出的科特迪瓦前锋阿莱（Haller）在第58分钟与第84分钟连下两城，为多特奠定了胜利的基石，布兰特（Brandt）在完场伤停补时第三分钟为球队锦上添花，写下最后的3比0比分。

主帅泰尔齐奇（Terzic）表示，阿莱的病愈回归是个奇迹，也指这名球员在更衣室内是关键性的一员。自从这名科特迪瓦前锋在今年1月归队后，多特蒙德在18场联赛中只输了一场。

泰尔齐奇说，28岁的阿莱除了为球队贡献重要进球外，也让身边的队友发光发热，并希望这名球员能在最后一轮比赛重复这样的表现。泰尔齐奇说：“这样他将会是这个赛季的英雄，不过他能归队与我们并肩作战，我们已经很高兴了。”