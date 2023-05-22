夺下英超冠军 曼市放眼足总杯与欧冠

（曼彻斯特综合电）在成功捍卫英超冠军奖杯，完成三连冠后，曼市（Man City）接下来将放眼仿效同城对手“红魔”曼联（Man Utd），成就三冠王伟业。

在本地时间星期天（5月21日）晚上，曼市在联赛主场1比0击败“蓝军”切尔西（Chelsea），以这场胜利庆祝自己再一次登基称王。阿尔瓦雷斯（Alvarez）在开赛后12分钟攻入整场比赛唯一进球。

由于赛前已经确定夺冠，主帅瓜迪奥拉（Guardiola）在这场比赛中收起了多名主力球星，也表示六年内五夺英超冠军是个不可思议的成就。

瓜帅：赢了欧冠才完美

他说：“我感觉我们完成了非一般的成就，不过如果要被视为一支最伟大的球队，我们就得赢下欧洲冠军联赛的奖杯，否则将不完美。

“我们赢得了很多，但必须赢得欧冠奖杯来让这些胜利变得有价值，不可否认，这是不公平的。”

6月足总杯决赛战红魔 欧冠决赛对国米

在完成本赛季的英超联赛后，曼市将在6月3日的足总杯决赛与同城宿敌红魔争冠，然后在6月11日的欧冠决赛中对垒意甲球队国际米兰（Inter Milan）。

红魔曾经在1998年至1999年的赛季完成了英超、足总杯与欧冠杯的三冠伟业，现在曼市有很好的机会仿效这个同城对手。

曼市右卫沃克（Walker）强调拿下英超冠军不是终点，现在不是松懈的时候。

他说：“接下来几周很重要，我们不能放松。很确定的是我们还没有结束。足总杯决赛中，我们将对垒宿敌，然后是欧冠决赛。今晚我们会庆祝，然后会继续创造历史性的征程。”

除了沃克，曼市中场斯通斯（Stones）也认为球队只完成了三分之一的任务，接下来将全神贯注备战足总杯与欧冠杯决赛。

瓜帅：一度以为赶不上炮兵

对于这个赛季的英超冠军，瓜迪奥拉承认在赛季的某一阶段认为不可能赶上“炮兵”阿申纳（Arsenal）。就在数周前，炮兵还在积分榜上领先曼市多达八分，不过炮兵之后在压力下崩盘，以及曼市豪取12连胜，彻底扭转了战局。

瓜迪奥拉说：“当阿申纳以50个积分完成前半段赛季时，我感觉他们完成了一些特别的成就。是我们的不放弃、不妥协，知道每一场比赛都必须获胜的决心，让我们赶上了他们。”