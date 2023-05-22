冯耀恩和王歆茹杀进世乒赛混双16强

新加坡混双组合冯耀恩／王歆茹在德班世界乒乓球锦标赛继续高歌猛进，他们在星期一（5月22日）以3比0力擒排名比自己高的巴西组合，打进16强。

世界第67的冯耀恩／王歆茹与世界第12的巴西组合石井维克特／高桥布鲁纳展开对决，尽管排名比对手低55位，但冯耀恩和王歆茹在这场比赛中丝毫不落下风，默契十足的他们迅速结束比赛，最终比分为11比5、11比7、11比3。

冯耀恩／王歆茹的下一圈对手是八号种子、韩国组合申裕斌／林钟勋和哈萨克斯坦组合扎雷什／肯日古洛夫之间的胜者。

这是冯耀恩第二次打入世乒赛混双第三轮赛事，他在两年前的休斯敦世乒赛携另一名队友林叶晋级过16强，不过他们之后直落三局不敌台湾组合林昀儒／郑怡静无缘复赛，林叶目前已退役。

冯耀恩在本届世乒赛一共角逐男单、男双和混双三个项目。他在星期天（21日）进行的男单和男双（搭档郭勇）都止步首圈。

即将在星期二（22日）的女单64强与印度女将马妮卡展开对决的王歆茹，星期一也与队友魏睿萱角逐女双项目。

王歆茹／魏睿萱在女双32强0比3（3比11、4比11、4比11）不敌日本组合长崎美柚／木原美悠。

至于我国其他球员，男双周哲宇／马昆廷与韩国组合赵大成／李尚洙经历一番激战后，0比3（13比15、5比11、5比11）败下阵来，无缘16强。

本地时间星期二凌晨出场的是周哲宇／曾尖，他们将在混双32强与台湾组合林昀儒／陈思羽争夺晋级资格。之后，曾尖还将搭档周靖祎，在女双32强对阵香港组合杜凯琹／朱成竹。

进入第三个比赛日，许多排名靠前的种子球员都纷纷止步首圈，例如男单六号种子卡尔德拉诺（巴西）被波多黎各的阿法纳多尔拉下马，女单十号种子索菲亚（奥地利）则不敌匈牙利的朵拉。卡尔德拉诺和朵拉是目前出局球员中排名最高的。