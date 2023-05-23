瓜帅领军曼市太强大 下季有谁能与其争锋？

曼市在近六个赛季五夺英超冠军，在这个联赛几乎占据统治地位。尽管阿申纳是他们本季的最大冠军挑战者，但前曼联队长内维尔却更看好下赛季的利物浦挑战。

“炮兵”阿申纳（Arsenal）在对垒保级队诺丁汉森林（Nottingham Forest）时自毁前程，让曼市（Man City）不战而胜，提前两轮实现英超三连。事实上，他们之后还在大量收兵的情况下，以1比0战胜“蓝军”切尔西（Chelsea），实力有多强大显而易见。

蓝军临时主帅兰帕德（Lampard）在球队输给曼市后说：“曼市是一支杰出的球队，他们在主帅瓜迪奥拉（Guardiola）的带领下，为英超联赛树立了卓越的标杆。”

但严格来说，曼市本季并非一帆风顺，炮兵长时间排在他们之上，下赛季的曼市又会面对哪些球队的挑战？