瓜帅领军曼市太强大 下季有谁能与其争锋？ 订户 何欣颜发布 / 发布 / 2023年5月23日 3:56 PM 曾在曼市担任瓜迪奥拉助手的阿特塔，本季差点协助阿申纳重夺阔别19年的英超冠军，下赛季他是否能挑战成功？（路透社） 过去六个赛季，唯一阻止过曼市夺得英超冠军的只有克洛普麾下的利物浦。（路透社）字体大小:小中大曼市在近六个赛季五夺英超冠军，在这个联赛几乎占据统治地位。尽管阿申纳是他们本季的最大冠军挑战者，但前曼联队长内维尔却更看好下赛季的利物浦挑战。“炮兵”阿申纳（Arsenal）在对垒保级队诺丁汉森林（Nottingham Forest）时自毁前程，让曼市（Man City）不战而胜，提前两轮实现英超三连。事实上，他们之后还在大量收兵的情况下，以1比0战胜“蓝军”切尔西（Chelsea），实力有多强大显而易见。蓝军临时主帅兰帕德（Lampard）在球队输给曼市后说：“曼市是一支杰出的球队，他们在主帅瓜迪奥拉（Guardiola）的带领下，为英超联赛树立了卓越的标杆。”但严格来说，曼市本季并非一帆风顺，炮兵长时间排在他们之上，下赛季的曼市又会面对哪些球队的挑战？请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 英超 曼市 阿申纳 利物浦 曼联 纽卡斯尔 我国羽队本周出战马来西亚大师赛 骆建佑将战叻斯亚 不敌韩国组合 我国混双止步世乒赛16强