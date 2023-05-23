零球闷和狐狸 喜鹊飞入欧冠战区

（纽卡斯尔综合电）本地时间星期二（5月23日）凌晨主场0比0闷和“狐狸”莱斯特（Leicester）后，“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）确定以英超前四排名完成赛季，下赛季将重返阔别20年的欧冠赛场。

对于重返欧洲顶级球会赛，喜鹊主帅埃迪·豪（Eddie Howe）说这是他赛季前不敢想象的。

你得有梦想 要一直相信

在被问及去年8月赛季开始前所设定的目标时，埃迪·豪说：“肯定不是（前四）。你得有梦想，不断希望，一直相信，不过我们认为自己还没有做好准备。上赛季我们还在为保级奋斗，当时的确切问题是，我们能否强化成一支更强大的队伍，不必像上赛季一样为保级而挣扎。”

油钱加持却未签世界级球星 喜鹊表现仍亮眼

比赛结束后，纽卡斯尔确定排名联赛前四，下季将重返阔别20年的欧冠赛场，球迷为此欢呼庆祝，全场情绪沸腾。（法新社）

2021年10月，当沙特阿拉伯公共投资基金买入纽卡斯尔80%股权时，首要任务是确保球队继续留在英超联赛。当时球队在积分榜上排名第19，并且一场未胜。在球会易主后不久，当时的主帅布鲁斯（Bruce）就被令下课，由埃迪·豪取代。

即便进行了换帅，纽卡斯尔还是在该季的第15轮比赛才取得首胜。随后在引入一些球员补强阵容后，球队开始渐入佳境，最终以第11的排名完成赛季。

除了以创球会转会费纪录签下瑞典籍国脚前锋伊萨克（Isak）外，家财万贯，足以媲美世界上任何顶级球会的纽卡斯尔至今还没有签下世界级球星。

针对球会的引援政策，埃迪·豪说：“我们得明智地引援，这也是我们在每个转会窗口所奉行的宗旨。不过下一个转会窗口是最为艰难的，我们知道下个赛季的挑战将会更巨大。”

星期二凌晨的这场和球确定了喜鹊的欧冠资格，不过狐狸则继续沉沦在降级区内，目前只能以31分排名第18，落后降级区外的“太妃糖”埃弗顿（Everton）两分，球队要守住英超资格，除了得在最后一轮比赛击败西哈姆（West Ham）外，还得寄望埃弗顿无法击败伯恩茅斯（Bournemouth）。