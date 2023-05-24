阿申纳或再向曼市挖角 欲签队长京多安

（伦敦综合电）继去年夏天从曼市（Man City）引进前锋热苏斯（Jesus）和后卫津琴科（Zinchenko）后，阿申纳（Arsenal）今夏打算再将引援触角伸向曼市，拉拢即将约满的队长京多安（Gundogan）。

在本赛季争冠失败后，阿申纳补强球队的意愿变得更加强烈。京多安与曼市的合同将在本赛季结束后到期，据外媒了解，曼市只愿意与这名32岁德国中场续约一年，这并不能满足京多安的要求，而巴塞罗那（Barcelona）则愿意为京多安提供两年的合同。

目前尚不清楚阿申纳准备提出什么样的条件，不过球队中场扎卡（Xhaka）有望以1500万欧元（约2200万新元）的价格投奔莱沃库森（Leverkusen），这很有可能会为“炮兵”腾出空间。

阿申纳主帅阿特塔（Arteta）曾公开表示，球队需要引援，补强中场更是当务之急，因此对签下京多安兴趣浓厚。此前两人曾在曼市共事，阿特塔认为京多安是扎卡的理想替代者。

在星期二（5月23日）的赛前记者会上，当曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）被问及京多安的未来时，他拒绝透露任何信息。他说：“我不能告诉你，因为我不知道。”

除了京多安之外，西哈姆（West Ham）中场赖斯（Rice）和布赖顿（Brighton）中场凯塞多（Caicedo）也是炮兵夏季的引援目标。

萨卡与阿申纳续约至2027年

与此同时，八岁就加盟阿申纳的中场球员萨卡（Saka）则与球队续约至2027年。

现年21岁的萨卡在个人社交平台上写道：“我很荣幸能与我儿时就效力的球队签署新合同，从青年队到一线队，我获得了许多美好的回忆，现在我还有许多目标要去实现。很高兴能与你们一同开启新篇章，让我们一起创造历史，感谢大家。”