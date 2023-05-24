曼联只须踢和即进欧冠 无牙蓝军难当拦路虎

为专心备战英格兰足总杯决赛，曼联本仗势擒切尔西，提前完成进军欧冠任务。

在上轮联赛客场1比0击败伯恩茅斯（Bournemouth）后，“红魔”曼联（Man Utd）只要在星期五（5月26日）凌晨的英超联赛倒数第二轮主场踢和“蓝军”切尔西（Chelsea），就能锁定下赛季欧洲冠军联赛的最后一张门票，所以他们必强阵出击，避免将悬念留到最后。

目前联赛排名第四的曼联主要面对“红军”利物浦（Liverpool）的挑战，但他们领先红军三分，并且少赛一场，本仗只须保持不败，就能在时隔一个赛季后，重返欧冠行列。

此外，曼联两周后也将在英格兰足总杯决赛会师本季实现了英超三连冠的同城劲敌曼市（Man City），他们肯定希望尽早完成联赛任务，养精蓄锐备战这场决赛。

拉什福德有望伤愈归队

曼联目前伤兵不少，但好消息是，本季为他们进球最多的前锋拉什福德（Rashford）有望在本仗伤愈归队。

这名英格兰国脚因脚伤缺席了两周前对垒狼队（Wolverhampton）的联赛，上周末又因为病毒感染而无缘对阵伯恩茅斯，但据报道，拉什福德已恢复训练，本仗极有可能取代上仗被换下后摆臭脸的法国前锋马夏尔（Martial）。

说到伤病困扰，蓝军更是“有过之而无不及”，伤兵营内目前住着至少八名球员，而后卫巴迪亚西勒（Badiashile）是他们的最新伤员。这名今年初刚从法甲球队摩纳哥（Monaco）加盟切尔西的球员上周在训练中伤及腹股沟，或休战长达数月。

因大腿伤势避战超过一个月的后防大将库利巴利（Koulibaly）在上周末的联赛替补登场，或是蓝军唯一的好消息。

尽管蓝军拥有长长的伤兵名单，但他们本季在转会市场上疯狂引援，人员不足不成理由。

由于阿申纳（Arsenal）在败给诺丁汉森林（Nottingham Forest）后，已将本季联赛冠军拱手让给曼市，后者甚至在上周末主战蓝军时只派出二线球员，岂料切尔西还是以一球败北，只能说蓝军真的技不如人。

事实上，这是前主帅兰帕德（Lampard）回巢“代班”后，第九场比赛中的第七场败仗。

蓝军或平队史英超最低排名纪录

一连串糟糕的战绩使得切尔西的联赛排名降到了第12位，若本仗和收官战对垒纽卡斯尔（Newcastle）再有任何闪失，蓝军的排名可能跌至第14位，平队史英超最低排名纪录。

切尔西曾在英超刚成立的第二赛季（1993-1994赛季）排名第14，但自从俄罗斯富豪阿布拉莫维奇（Abramovich）于2003年入主后，球队便充分展现了雄心壮志，多年来都是英超冠军挑战者及欧战常客，2015-2016赛季是唯一例外。他们当时联赛排名第10，20年来首次无缘欧战。

但令人意想不到的是，本季易主的他们竟取得更糟糕的战绩，就算最后两轮获胜，最多也只能超越水晶宫（Crystal Palace），排名第11，因为目前排名第10的富勒姆（Fulham）已领先他们九分之多。

曼联是本季英超主场战绩最佳的球队之一，近四场连胜，且近六场零封对手，锋无力的蓝军料难阻止他们进军欧冠。